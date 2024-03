Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Forschungsplattform Innovation Lab in Heidelberg treiben das mit großen Hoffungen gestartete Geschäft mit gedruckter Elektronik zunächst nicht mehr weiter voran. In einer Presseinformation teilte das Innovation Lab am Donnerstag mit, dass man die gewonnene Expertise in diesem Bereich in ein