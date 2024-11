Grünheide (dpa) - Die Polizei hat den Abbau des geräumten Protestcamps von Tesla-Gegnern im Wald in Grünheide bei Berlin fortgesetzt. Die Baumhäuser wurden zum Absturz gebracht, Reste des Camps sollen in den kommenden Tagen entsorgt werden, wie das Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte. Umweltinitiativen kündigten trotz der Auflösung des Camps an, weiter gegen die einzige europäische

