Heidelberg. (we) Dominik von Achten kann zufrieden sein: Heidelberg Materials meldete am Donnerstag einen "sehr guten Auftakt ins Geschäftsjahr 2025". In einer Mitteilung beziffert das Unternehmen die Umsatzerlöse mit 4,715 Millionen Euro – im Vorjahr waren es 4,488 Millionen Euro. Gesteigert werden konnte auch das Konzernergebnis um drei Millionen Euro auf nunmehr 235 Millionen.

Gute