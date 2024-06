Von Matthias Kros

Malsch. Der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical mit Sitz in Malsch bei Heidelberg hat seine gerade erst verkündeten Börsenpläne schon wieder gestoppt. Der bisherige Eigentümer, der schwedische Finanzinvestor Nordic Capital, habe eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von Sunrise Medical an den US-Finanzinvestor Platinum Equity abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend in einer Presseinformation mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Als Konsequenz dieser Transaktion werde Sunrise Medical keine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse mehr anstreben, hieß es weiter. Das Unternehmen hatte einen Börsengang im Sommer angepeilt. Voraussetzung seien "entsprechende Marktbedingungen", hatte Vorstandschef Thomas Babacan bei einer Pressekonferenz vor rund einer Woche gesagt. Um Schulden abzubauen war eine sogenannte Privatplatzierung von neu ausgegebenen Aktien mit einem Bruttoerlös von 240 Millionen Euro geplant. Darüber hinaus wollte Nordic Capital Aktien abgeben.

In Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer werde die Wachstumsstrategie fortgesetzt, hieß es in der Mitteilung nun. Dazu gehöre ein beschleunigtes Wachstum in allen Regionen bei besonderem Fokus auf die Kernmärkte. Auch Zukäufe werden nicht ausgeschlossen. Das bestehende Management mit Babacan an der Spitze solle weitermachen, hieß es.

Nordic Capital hatte Sunrise Medical 2015 von dem Finanzinvestor Equistone übernommen. Über einen möglichen Börsengang wurde bereits seit dem vergangenen Herbst spekuliert. Angeblich hatte Nordic Capital zuvor bereits einen Weiterverkauf des Unternehmens ausgelotet, damals – dem Vernehmen nach – allerdings ohne Ergebnis.

Sunrise Medical hat seinen Ursprung in der Metallbaufirma Sorg & Purkott (Sopur), die bis Ende der 1970er Jahre vor allem Gartentore, Gitterroste und Treppengeländer herstellte. Heute sieht es sich als einer der Weltmarktführer in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von manuellen Rollstühlen, Elektrorollstühlen, Elektromobilen und Rollatoren. Zusammen mit Sportlern mit Behinderungen werden zudem spezielle Rennrollstühle entwickelt. Viele Modelle werden speziell und individuell angepasst. Auch der berühmte britische Astrophysiker Stephen Hawking setzt auf die Rollstühle aus Malsch.

Das Unternehmen ist den Angaben zufolge in 23 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 2800 Mitarbeiter. Rund 300 von ihnen arbeiten am Stammsitz in Malsch, wo es auch eine kleinere Produktion gibt. Vertrieben werden die Produkte in mehr als 130 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 636 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) betrug 118 Millionen Euro.

Dank der eigenen globalen Präsenz sein man "ideal positioniert, um weitere Wachstumschancen zu nutzen", sagte Babacan der Pressemitteilung zufolge. "Wir waren bereit für die nächste Phase als privates oder börsennotiertes Unternehmen. Nun freuen wir uns sehr, Platinum Equity als unseren zukünftigen Anteilseigner begrüßen zu dürfen, der es uns ermöglichen wird, mit der Unterstützung von privatem Kapital weiter Innovationen zu entwickeln und zu wachsen". Platinum habe viel Erfahrung in der Unterstützung komplexer, globaler Unternehmen. "Die finanziellen Ressourcen und die operative Erfahrung des Unternehmens werden für unsere Mission besonders wertvoll sein".

In der Rhein-Neckar-Region hatte es schon länger keinen größeren Börsengang mehr gegeben. Zuletzt hatte der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex seine Pläne in letzter Minute aufgegeben und sich für einen Verkauf an den französischen Konkurrenten Geodis entscheiden.