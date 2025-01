EILMELDUNG 09:25 Uhr

Junge nach Diphtherie-Erkrankung gestorben

Ein Junge aus Brandenburg, der an Diphtherie erkrankt war, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gestorben. Zuvor berichtete der "Tagesspiegel" darüber. Im Herbst war das damals zehnjährige Kind aus dem Havelland, das nach Behördenangaben nicht geimpft war, in eine Klinik gekommen.