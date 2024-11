München (dpa) - Siemens trotzt der schwachen Konjunktur und Schwierigkeiten in seinem Automatisierungsgeschäft mit einem Rekordgewinn. Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldet der Konzern 9 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Den Rekord verdankt der Konzern aber auch einem Buchgewinn von einer halben Milliarde durch die Übertragung von Anteilen an seiner Ex-Tochter Siemens Energy an den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote