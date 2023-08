EILMELDUNG 16:10 Uhr

Elf Tote nach Brand in Ferienunterkunft im Elsass

Bei dem Brand in einer Ferienunterkunft in Wintzenheim im Elsass sind elf Menschen gestorben. Sie seien in den Trümmern gefunden worden, sagte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser, am Mittwoch.