EILMELDUNG 12:34 Uhr

Einigung auf milliardenschweres Programm für Schulen

Bund und Länder haben sich auf ein milliardenschweres Programm zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen geeinigt. Die Kultusministerkonferenz stimmte am Freitag einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr.