Heidelberg. (mk) Der Versicherungskonzern Provinzial mit Sitz in Münster will als Risikoträger für rund 500.000 Verträge des Heidelberger Insurtechs Getsafe fungieren. Die geplante Bestandsübertragung betreffe Policen in den Sparten Haftpflicht-, Hausrat-, Tierkranken- und Produktversicherung, teilte die Provinzial in einer Presseinformation mit. Ein Abschluss stehe aber noch unter dem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote