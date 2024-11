München/Heidelberg. (mk) Die TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1 sieht sich auf einem guten Weg bei den geplanten Verkäufen von Randaktivitäten, zu denen auch das Online-Vergleichsportal Verivox mit Sitz in Heidelberg zählt. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir uns in einem guten und konstruktiven Gespräch mit potenziellen Bietern befinden", sagte Finanzchef Martin Mildner am

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote