Von Matthias Kros

Heidelberg. Für den regionalen TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) soll voraussichtlich am 1. Dezember das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Das bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Henrik Schmoll von der Heidelberger Rechtsanwaltskanzlei Wellensiek auf Anfrage.

Derweil hofft er das Medienunternehmen mit Sitz in Heidelberg, dessen Sendebetrieb trotz der Insolvenz weitergeht, noch retten zu können. Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit "potenziellen Investoren", sagte der Rechtsanwalt. Einzelheiten nannte er nicht.

Das RNF hatte Ende September wegen Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht Heidelberg bereits seinen vierten Insolvenzantrag gestellt. Als Grund nannte der TV-Sender unter anderem, dass der Hauptgesellschafter Manfred Lautenschläger seine regelmäßigen Zahlungen eingestellt habe.

In den vergangenen drei Jahren habe er knapp sechs Millionen Euro in das RNF investiert, hatte der Mitgründer des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP gegenüber der RNZ gesagt. Nicht nur in die laufenden Betriebskosten, sondern auch in eine notwendige moderne Kamera-Ausrüstung und ein komplett neues TV-Studio im Heidelberger Stadtteil Wieblingen. Dieses war erst im vergangenen Jahr bezogen worden.

Lautenschläger war 2021 beim RNF eingestiegen und hatte schon damals betont, dass sich der Sender innerhalb von drei Jahren wieder selbst tragen müsse. Dafür hatte er auf Unterstützung der Wirtschaft der Region gehofft, die offenbar ausblieb. Im Rahmen des Insolvenzantrags hatte das RNF aber von einem großen, bisher nicht in der Region Rhein-Neckar aktiven Medienunternehmen gesprochen, das Interesse an einem Engagement signalisiert habe.

Der TV-Sender steckt schon seit Längerem in finanziellen Schwierigkeiten und hat bereits drei Insolvenzverfahren hinter sich. Dabei konnte das RNF die Zuschauer- und Userzahlen steigern. Angeblich verfolgen rund 170 000 Menschen in der Rhein-Neckar-Region allein die Nachrichtensendung "RNF Life".