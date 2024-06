Von Matthias Kros

Heidelberg. Gute Nachrichten für die Beschäftigten der Heidelberger Druckmaschinen AG: Angesichts eines wieder besseren Auftragseingangs wird die Kurzarbeit an den deutschen Standorten im Juni beendet. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der weltgrößte Druckmaschinenbauer hatte Anfang des Jahres wegen ausbleibender Order und der zunehmend angespannten Lage der Weltwirtschaft Kurzarbeit für zunächst drei Monate angemeldet. Später wurde die Maßnahme zunächst bis Ende Juni verlängert und dem Vernehmen nach ausgeweitet. Heidelberger Druck beschäftigt am Stammsitz Wiesloch aktuell rund 4000 Menschen.

In der Zwischenzeit hatten sich aber wieder die positiven Nachrichten gemehrt. So erreichte das Traditionsunternehmen seine Ziele für das Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende März) und meldete auch wieder mehr Verkäufe. Anfang Mai hatte der damalige Chef der IG Metall Heidelberg, Mirko Geiger, daher bereits Entwarnung gegeben. "Wir gehen daher fest davon aus, dass die Kurzarbeit Ende Juni beendet sein wird", hatte er gesagt. Dafür hatte auch gesprochen, dass bei Heideldruck im Sommer längere Betriebsferien anstehen. Die Geschäftsführung war aber zunächst vorsichtig geblieben.

Für die endgültige Wende hat nun offenbar die Fachmesse Drupa gesorgt, die am Freitag in Düsseldorf zu Ende ging. "Kunden aus der ganzen Welt zeigten ein hohes Interesse am Messestand des Unternehmens und investierten in die vorgestellten Innovationen", bilanzierte der Druckmaschinenbauer. Die vielen Bestellungen von der Messe hätten zu einer Erholung des Auftragseingangs zum Start des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 geführt und sorgten damit zu einer besseren Auslastung der Produktionskapazitäten.

"Wir haben als Team auf der Drupa unsere Kunden mit einem großartigen Auftritt und zukunftsfähigen Innovationen überzeugen können. Der Spirit bei Kunden und Mitarbeitenden war einfach überwältigend", sagte David Schmedding, Marketing-Chef der Heidelberger Druckmaschinen AG und ab Juli Vorstand Vertrieb und Service. Genaue Zahlen zum Auftragseingang nannte er allerdings nicht.

Heidelberger Druck hatte bei der Messe unter anderem eine Partnerschaft im digitalen Inkjetdruck mit dem japanischen Technologieunternehmen Canon bekannt gegeben. Dabei sollen Maschinen von Canon in den Workflow von Heidelberger Druck integriert werden. Service und die Lieferung der Tinte (Saphira Ink) laufen über Heidelberger Druck. Bestellungen im mittleren zweistelligen Bereich für das neue Inkjetsystem Jetfire 50 von Heideldruck lägen bereits vor, teilte das Unternehmen am Freitag mit.