Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Softwareanbieter SNP SE bekommt einen Vorstand und Aufsichtsrat. Mit der überwältigenden Mehrheit von 99,97 Prozent stimmten die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch für den Wechsel auf die in Deutschland übliche dualistische Führungsstruktur. Bislang hatte die SNP einen Verwaltungsrat als zentrales Führungsgremium nebst geschäftsführender Direktoren, die für das Tagesgeschäft zuständig waren (monistische Führungsstruktur).

Als Mitglieder ziehen in den neuen Aufsichtsrat Karl Benedikt Biesinger, Thorsten Grenz und Peter Maier ein. Biesinger war zuvor Vorsitzender des Verwaltungsrates, Grenz Mitglied, Maier kommt neu hinzu. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde im Anschluss an die Hauptversammlung Biesinger gewählt. "Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen", sagte der neue Aufsichtsratschef. "Durch die vorgenommenen Veränderungen sorgen wir für ein klares und branchenübliches Leitungsmodell mit den in Deutschland für börsennotierte Gesellschaften üblichen zwei Organen Vorstand und Aufsichtsrat".

Die Umstellung auf die dualistische Führungsstruktur, die nicht zuletzt auf eine Initiative des SNP-Großaktionärs Wolfgang Marguerre zustande kam, war lange Zeit umstritten. Das Votum vom Mittwoch fällt somit überraschend deutlich aus. Bei der ordentlichen Hauptversammlung Ende Mai hatten lediglich 57 Prozent der Aktionäre für einen Wechsel gestimmt. Da eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig gewesen wäre, scheiterte der Antrag damals.

In der Zwischenzeit hatten sich die Voraussetzungen allerdings deutlich geändert. Zum einen hat der Heidelberger Unternehmer Marguerre durch ein Übernahmeangebot an die anderen Aktionäre seinen Anteil an SNP von 29 auf fast 64 Prozent ausgebaut. Er allein hätte somit die Umstellung auf die dualistische Führungsstruktur praktisch erzwingen können. Zum anderen hatte der Verwaltungsrat von SNP nach Ablauf von Marguerres Übernahmefrist seinen Widerstand gegen die Pläne aufgegeben und sich im Vorfeld der Hauptversammlung für einen Wechsel ausgesprochen.

Auch bei der Aussprache bei dem Aktionärstreffen am Mittwoch zeigte sich schnell, dass die Zeichen klar auf Neuanfang stehen. "Die Umstellung ist sinnvoll, wir stimmen zu", sagte beispielsweise Andreas Massek von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Man habe grundsätzlich ein Problem mit einem Verwaltungsrat als Leitungsorgan, weil dabei Führung und Kontrolle nicht klar genug voneinander getrennt seien. Bedenken äußerte Massek lediglich hinsichtlich der Wahl von Grenz in den Aufsichtsrat, da dieser noch bis zum Sommer dieses Jahres Interims-Finanzchef bei SNP gewesen sei und es seiner Meinung nach zunächst einer "Abkühlphase" bedürfe.

Zuvor hatte auch Biesinger, zu diesem Zeitpunkt noch Verwaltungsratschef, für die dualistische Führungsstruktur geworben. Der Verwaltungsrat sei sehr auf den im November 2020 verstorbenen SNP-Gründer Andreas Schneider-Neureither zugeschnitten gewesen. Bis zu seinem Tod war er Vorsitzender des Verwaltungsrats und zugleich geschäftsführender Direktor (CEO). Seither passe dieses Leitungsmodell für die Gesellschaft nicht mehr, so Biesinger.

Gleichwohl sprach Biesinger von einer "tiefen Zäsur" bei dem Softwareanbieter. Man habe lange "um die beste Führungsstruktur" gerungen und dabei habe es "deutliche Meinungsverschiedenheiten mit personellen Konsequenzen" gegeben. Tatsächlich hatte es seit Schneider-Neureithers