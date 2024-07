Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Es ist der erste große Auftritt des neuen Manns an der Spitze der Heidelberger Druckmaschinen AG vor den Anteilseignern: Wenn der Druckmaschinenbauer an diesem Donnerstag zur Präsenz-Hauptversammlung in den Mannheimer Rosengarten lädt, werden die Aktionärinnen und Aktionäre genau hinhören, welche Ideen der neue Vorstandsvorsitzende –