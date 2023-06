München (dpa) - Der US-Konzern Amazon will die Einstiegslöhne für seine Logistik-Belegschaft auf bundesweit 14 Euro "und aufwärts" erhöhen. Das teilte die deutsche Tochtergesellschaft in München am Mittwoch mit. Dies soll ab September gelten. Das Unternehmen will Gespräche mit den jeweiligen Betriebsräten führen - "soweit erforderlich", wie es in der Mitteilung hieß.

