Hamburg (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland werden bei ihrem liebsten Getränk tiefer in die Tasche greifen müssen. Marktführer Tchibo reagiert auf höhere Weltmarktpreise und steigende Kosten und passt die Preise für Röstkaffee an, wie das Unternehmen ankündigte.

"Im vergangenen Jahr sind viele Kosten weiter gestiegen, auch für Rohkaffee", hieß es. "Um unseren Kundinnen und Kunden