Berlin (dpa) - Alkoholfreie Biere werden in Deutschland immer erfolgreicher. Im vergangenen Jahr haben die inländischen Brauereien rund 700 Millionen Liter produziert und damit mehr als doppelt so viel wie 20 Jahre zuvor, wie der Deutsche Brauer-Bund berichtet. Anlass ist der "Tag des deutschen Bieres" am 23. April.

Im Handel mache das Alkoholfreie mit bundesweit mehr als 800 Marken bereits rund 9 Prozent des Angebots aus. Es liegt damit hinter dem Marktführer Pils (48 Prozent) und den ebenfalls sehr erfolgreichen Hellbieren (11 Prozent) auf dem dritten Platz in der Gunst der Käuferinnen und Käufer.

Geschmack verbessert

Der Spitzenverband der Brauwirtschaft rechnet damit, dass die Kategorie weiter wachsen und bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird. "Die Innovationskraft der Brauereien spielt eine entscheidende Rolle für dieses Wachstum", sagt Brauer-Bund-Präsident Christian Weber. Durch neue Brautechnik hätten sich Geschmack und Qualität der alkoholfreien Biere über die Jahre enorm verbessert, weil der Alkohol sehr schonend entzogen werde.

Für die Brauwirtschaft sind die alkoholfreien Sorten ein wichtiger Hoffnungsträger, weil der Konsum herkömmlichen Bieres in Deutschland seit vielen Jahren rückläufig ist. Alkoholhaltiges Bier passt weniger in einen sportlichen und gesundheitsbewussten Lifestyle.

Gleichwohl war der Gesamtabsatz der alkoholischen Biere mit 8,3 Milliarden Liter im vergangenen Jahr für die Brauereien immer noch deutlich größer als bei den alkoholfreien Sorten. Im Inland wurden noch 6,8 Milliarden Liter Bier mit Alkohol verkauft. Das war der niedrigste Stand seit Neufassung der Biersteuer im Jahr 1993.