Frankfurt/Main (dpa) - An Europas Börsen gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,22 Prozent auf 4385,63 Zähler nach. Auch in Paris ging es moderat nach unten, der Handelsplatz in London indes schloss etwas höher. In den USA gab der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa etwas nach, während die Technologiebörse Nasdaq einen moderaten Zuwachs verbuchte.

