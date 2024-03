Börse in Frankfurt

Hohe Kursverluste der schwer gewichteten Siemens-Aktien haben am Dienstag höhere Gewinne im Dax verhindert. Zum Handelsschluss verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,31 Prozent auf 17.987,49 Zähler, womit er sich von seinem am Nachmittag erreichten Tagestief mit einer gleichzeitig steigenden Wall Street wieder nach oben absetzen konnte. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.039 Punkten bleibt damit nah.