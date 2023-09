Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,67 Prozent auf 27.666,59 Zähler nach unten. Europaweit sah es ähnlich aus: Der EuroStoxx 50 ging 0,25 Prozent schwächer mit 4269,16 Punkten aus dem Handel und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Die Länderbörsen in Paris und London gaben am Dienstag ebenfalls moderat nach.

Unternehmensstimmung