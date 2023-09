München (dpa) - Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben den Rundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Eröffnung der Messe IAA mehrfach gestört. An den Ständen von BMW und Mercedes stiegen in München Aktivisten auf Autos, teilweise auch auf Möbel, und hielten Banner mit der Aufschrift "The Party is over".

Beim Besuch am BMW-Stand waren es Beobachtern zufolge drei