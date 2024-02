Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsektor in Deutschland ist gesunken. Der Verdienst von Menschen in rund 6,4 Millionen Jobs lag im April 2023 unterhalb der Niedriglohnschwelle von 13,04 Euro brutto je Stunde, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Das waren 1,1 Millionen weniger als im April 2022.

Der Anteil an allen Beschäftigungsverhältnissen