Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP-Chef Christian Klein fühlt sich bestätigt: Vor gut vier Jahren, als er dem Softwarekonzern einen Strategieschwenk verordnete, habe es einige Zweifel und auch viel Kritik gegeben, sagt er am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz in Walldorf. Der Kurs rauschte in den Keller. Doch seit einer Weile schon geht es steil bergauf, die Aktie des inzwischen wieder