Paris (dpa) - Mit rund 500 Traktoren haben Landwirte in Paris gegen ein EU-Pestizidverbot demonstriert, von dem Frankreich in diesem Jahr keine Ausnahmen mehr erlauben will. Auf ihrer Sternfahrt in die Hauptstadt verursachten die Landwirte Hunderte Kilometer Staus auf den Autobahnen. Auf den Pariser Straßen stockte ebenfalls der Verkehr.

Konkret geht es um zwei sogenannte Neonikotinoide, deren Einsatz auf Äckern die EU zum Schutz von Bienen und anderen Bestäubern bereits 2018 verboten hatte. Frankreich hatte für den Zuckerrübenanbau aber mehrfach Ausnahmegenehmigungen erteilt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte Anfang des Jahres dann, dass jede Ausnahmeregelung rechtswidrig ist.

Die demonstrierenden Rübenbauern fürchten ohne die Möglichkeit zum Einsatz der beiden Pestizide deutlich geringere Erträge. Bisher hatte es Notfallzulassungen gegeben, um Blattlausbefall und Vergilbung vorzubeugen. Landwirtschaftsminister Marc Fesneau empfing am Mittwochmorgen eine Delegation von Landwirten und sicherte Hilfe bei der Suche nach Alternativen zum Einsatz der Pestizide zu.