Ein Blick in den Drogenkonsumraum der Kontakt- und Beratungsstelle "Drob Inn" der Hamburger Jugendhilfe. Foto: dpa

Von Susanne Kupke

Karlsruhe. Fixerstube? Drogenkonsumraum? Drogenkontrollraum? Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) möchte in seiner Stadt eine Anlaufstelle schaffen, in der Schwerstabhängige ihr Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen einnehmen können. Dafür braucht er grünes Licht nicht nur vom Gemeinderat, sondern auch vom Land. Doch die landesweit erste Einrichtung dieser Art ist in der grün-schwarzen Koalition umstritten. Nicht nur am Namen scheiden sich die Geister.

Die Ausgangslage: Der Karlsruher Werderplatz ist seit geraumer Zeit Drogen- und Trinkertreff. Bis zu 60 Drogen- und Alkoholsüchtige versammeln sich bisweilen dort. Ihre Zahl soll sich in den vergangenen Jahren fast verdreifacht haben. Anwohner und Geschäftsleute fühlen sich nicht mehr wohl - und auch nicht mehr sicher. Sie drängen auf Hilfe.

Hintergrund In einem Drogenkonsumraum können Abhängige mitgebrachte Drogen unter Aufsicht konsumieren. Das soll Infektionen vermeiden helfen und Abhängige in Kontakt mit Suchthilfeeinrichtungen bringen. Mit nackten Tischen, blanken Kacheln und Edelstahlwaschbecken sind die Räume keine gemütliche Plätzchen für die Haschpfeife. Bundesweit gibt es 23 solcher Einrichtungen in sechs [+] Lesen Sie mehr In einem Drogenkonsumraum können Abhängige mitgebrachte Drogen unter Aufsicht konsumieren. Das soll Infektionen vermeiden helfen und Abhängige in Kontakt mit Suchthilfeeinrichtungen bringen. Mit nackten Tischen, blanken Kacheln und Edelstahlwaschbecken sind die Räume keine gemütliche Plätzchen für die Haschpfeife. Bundesweit gibt es 23 solcher Einrichtungen in sechs Bundesländern. Vorbild war die Schweiz, die "Fixerstuben" seit Mitte der 80er Jahre hat. dpa

[-] Weniger anzeigen

Die Süchtigen einfach zu vertreiben sei keine Lösung, so Rathauschef Mentrup. Er will deshalb für drei Jahre einen Drogenkonsum- und einen Trinkerraum erproben. Dadurch würden der Platz entlastet und das Viertel aufgewertet. Zugleich könnte das Spritzen unter Aufsicht lebensbedrohliche Überdosierungen und Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV vermeiden helfen.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) unterstützt das Vorhaben, das eine Ausstiegsberatung und medizinische Betreuung umfasst. Er hat schon vor Monaten einen Entwurf erarbeitet, der einen Konsumraum ermöglichen soll. Dem müssen aber das Innen- und Justizministerium zustimmen. Doch die CDU-geführten Häuser lassen sich Zeit. Man befinde sich in der Regierung noch in Abstimmung, heißt es unisono aus beiden Ministerien.

Das Innenministerium hat dem Vernehmen nach starke Bedenken - etwa wegen eines möglichen "Drogentourismus’". Das Justizministerium wartet demnach auf ein Signal aus der CDU-Fraktion. Die will sich Mitte April damit befassen: "Das muss sehr gut von allen Seiten abgewogen werden", betont ein Fraktionssprecher. Auch die Karlsruher Gemeinderats-CDU sieht noch Klärungsbedarf zur Sicherheit und zur Gefahr von Drogenkriminalität.

Die Grünen unterstützen hingegen das Karlsruher Anliegen. "Drogenkonsumräume sind Lebensretter für Menschen in Not", betonen die Karlsruher Abgeordnete Bettina Lisbach und der suchtpolitische Fraktionssprecher Josha Frey. "In der Suchthilfe zählt jeder Tag."

Eine Delegation aus Karlsruhe nahm nach dem Besuch eines Bochumer Drogenkonsumraums ein positives Bild mit. Nach 16 Jahren sei dort die anfängliche Skepsis in der Bevölkerung längst gewichen, berichtete dessen Leiter. Die Zahl der Drogentoten sei zurückgegangen, es gebe keine Probleme mit Anwohnern. Und Wirte freuten sich, dass in den Toiletten ihrer Lokale nicht mehr gefixt werde.

In Bochum war auch die Drogenexpertin der Landtags-CDU dabei, Christine Neumann-Martin. Die Sozialpädagogin findet: "Ein durchaus gutes Angebot." Auch weil es niederschwellig ist und Süchtigen hilft, die sonst nicht mehr erreicht werden können. Inwieweit ihr die Fraktion folgt, vermag sie nicht zu beurteilen. Dass das Projekt an ideologischen Schranken scheitert, glaubt sie nicht - dass ihre CDU-Kollegen noch Zeit brauchen, schon: "Es ist ein sehr komplexes Thema. Das muss alles gut durchdacht werden."

Der Karlsruher Gemeinderat wird sich voraussichtlich am 24. April mit dem Thema befassen. Gibt er grünes Licht, will Mentrup beim Land Druck machen, besonders auf die CDU. "Sie würde sich sonst den Vorwurf einhandeln, Überlebenshilfe für Schwerstkranke zu verweigern." Eröffnen könnte der Karlsruher Drogenkonsumraum dann 2019.