Offenbach. (dpa/lsw) Es wird wieder heiß am Freitag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, gibt es den ganzen Tag über viel Sonne bei Temperaturen von 30 bis 36 Grad. Die höchsten Werte werden am Kaiserstuhl und an der Tauber erreicht. Abends gibt es im Westen erste Wolkenfelder.

In der Nacht zum Samstag wird es zunehmend bewölkt, vor allem im Westen und Norden ist schauerartiger Regen möglich. Es kann auch gewittern. Die Temperatur fällt auf 19 bis 15 Grad.

Am Samstag zunächst noch regnerisch, später verziehen sich die Wolken. Höchstwerte zwischen 20 Grad im Bergland und 27 Grad am Rhein.

Update: Freitag, 21. August 2020, 09.48 Uhr