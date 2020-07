Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Der Donnerstag in Baden-Württemberg wird zunehmend sonnig und warm. Nachdem es am Vormittag im Norden des Landes noch stark bewölkt ist und die letzten Tropfen fallen, wird es vom Süden her heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 24 und 31 Grad.

Am Freitag bahnt sich von Norden aus starke Bewölkung und zum Teil schauerartiger Regen an, so die Meteorologen. Nachmittags sollen vor allem vom Bergland Quellwolken, Schauer und örtlich kräftige Gewitter ausgehen. Die Temperaturen halten sich bei 24 bis 30 Grad.