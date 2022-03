Heidelberg. (rnz) Während wir am Morgen noch Frost erlebt haben, wird es im heutigen Tagesverlauf viel Sonne geben. So meldete es der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen können auf 7 bis 16 Grad steigen. Bestimmend für das aktuelle Wetter in Baden-Württemberg ist dabei ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa und eine südöstliche Strömung, die milde Festlandluft herüberweht. Der Wind kann dabei frisch werden, auch starke Böen sind denkbar.

In der Nacht kommen erste Wolken auf, im Westen können diese stärker werden. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen schwanken örtlich zwischen 5 und -4 Grad.

Das Wochenende wird dagegen weitgehend heiter: Am Samstag kann es zwar vor allem im Westen zu einigen Wolken kommen, am Nachmittag sollte sich die Sonne dann aber überall durchgekämpft haben. Der Sonntag wird ebenfalls heiter, am Abend sind am Rhein allerdings erste Regentropfen möglich. Am Neckar kann es dagegen bis zu 15 Grad warm werden. Nachts breitet sich der Regen dann auch Richtung Westen aus.

Update: Freitag, 11. März 2022, 8.50 Uhr