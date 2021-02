Stuttgart. (RNZ) Der Donnerstag wird in Baden-Württemberg milde und wolkig und teils regnerisch. Von Südwesten her zieht ein Tiefausläufer über das Land und bringt nur wenig Sonne mit sich. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf in der Region auf bis zu 12 Grad in Leimen und 12 Grad in Bad Rappenau. Im Südosten gibt es vereinzelt auch Sonnenschein.

Update: Donnerstag, 4. Februar 2021, 09.51 Uhr