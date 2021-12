Heidelberg. (RNZ) Tiefdruckgebiete lenken feuchte und milde Atlantikluft nach Baden-Württemberg. Bis Donnerstagmittag soll es im Bergland starke bis stürmische Böen, im Hochschwarzwald sogar Sturmböen geben, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Am heutigen Mittwoch ist es im Bergland windig bis stürmisch und von Westen kommt teils schauerartiger Regen auf, die Temperaturen sind sehr mild.

In der Nacht zum Donnerstag ist es bedeckt und vor allem im Südschwarzwald regnet es weiter. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 6 Grad. Im Bergland verbreitet, sonst gelegentlich starke bis stürmische Böen aus West bis Südwest. Im Hochschwarzwald weiterhin Sturmböen, in höchsten Lagen schwere Sturmböen.

Zum Jahreswechsel dürfte in Baden-Württemberg wenig vom Winter zu spüren sein. So liegen am Donnerstag die Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad im Rheintal und 11 Grad im Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert.

Nach einer überwiegend trockenen Nacht zeigt sich am Silvestertag zunehmend die Sonne bei Höchstwerten zwischen 10 Grad am Bodensee und 15 Grad in Niederungen.

Auch der Samstag wird den Meteorologen zufolge häufig freundlich und trocken im Südwesten. Die Höchstwerte dürften am ersten Tag des Jahres - je nach Sonneneinstrahlung - zwischen 9 und 13 Grad liegen. Damit startet Baden-Württemberg, zumindest mit Blick auf das Wetter, mild in das Jahr 2022.