Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Überraschendes, aber verdientes Wetterglück gab es zum Weinlesefest am Wartberg. Die Sonne legte zwischen zwei Regentagen einen Zwischenstopp ein und wärmte für den Aufenthalt am Wartberg Herz und Gemüt.

Das "Weinlesefest", früher noch der "Weinleseauftakt", ist eben ein besonderes Fest, auch weil es mit einem Gottesdienst beginnt, der vom Pfarrer und nachgerücktem Stadtrat Steven Häusinger (Nikolaigemeinde) und Markus Pfeffer (St. Augustinus) gehalten wurde. Musikalisch wurden sie vom Wengerterchor "Urbanus" und den Posaunenbläsern der Evangelischen Kirche unterstützt.

Der Platz am Großen Fass mit seinem einmaligen Panoramablick über Heilbronn bis in den Kraichgau war von Anfang an ein Genusses, was Pfarrer Häusinger in seiner Predigt auch im biblischen Sinne nicht als Gegensatz sah.

Bevor man sich zu dem Fest niederließ, nutzten viele Heilbronner die Gelegenheit zum gemeinsamen Aufstieg, der ebenfalls traditionell an der historischen Baumkelter auf dem Areal des Weingutes G.A. Heinrich begann - hier schon schenkte Käthchen Denise Fohr neuen Wein aus - und dann über die fast schon leer-gelesenen Weinberge über den Weinpanoramaweg führte. Dort enthüllten Martin Heinrich, Nico Weinmann und Steffen Schoch die erste der gerade neu gestalteten Infotafeln an dem über sechs Kilometer langen Weg.

An 24 Stationen kann man sich über Weinbau, Tierwelt, Geologie und die Stadt Heilbronn informieren - ein Weg wie ein lebendiges Museum für den Weinbau. Aus der Idee, vor Jahrzehnten von Wengerter Adolf Heinrich entwickelt und von seinem Sohn Martin fortgeführt, ist längst ein "touristischer Renner" geworden - das soll er auch für die Buga sein.

Finanzielle Unterstützung kommt unter anderen von der Bürgerstiftung Heilbronn, die sich auch am zweiten Fass für den "Heilbronner Bürgerwein" beteiligt hat. Das edle Eichenfass von Küfner Steffen Treftz hat die Genossenschaftskellerei Heilbronn und das Weingut G. A. Heinrich anlässlich des Jubiläums "125 Jahre Verkehrsverein Heilbronn" gestiftet, die kunstvolle Widmung hat Fritz Herold geschnitzt. Bürgerstiftung und Verkehrsverein hatten die Idee eines "Bürgerweins", zum Fest gab es eine Kostprobe des 2017er Jahrgangs. Von der limitierten und ziemlich schnell ausverkauften Auflage von 1500 Flaschen gehen je zwei Euro in den Erhalt und die Pflege des Weinpanoramaweges.

Den Stellenwert des Festes unterstrichen nicht nur die prominenten Gäste aus der Politik. Reden durften nur Weinbaupräsident Hermann Hohl (er sprach von einem Bikini-Jahrgang, da man ihn auch noch bei der Lese tragen konnte), WG-Vorstand Justin Kircher: "Es ist ein Traum, die Trauben dieses Jahrgangs lesen zu dürfen" und Oberbürgermeister Harry Mergel, der den meisten Beifall für seinen Spruch, angelehnt an John F. Kennedy erhielt: "Ich bin ein Wengerter."

Der Augenblick, auf den alle Besucher aber mit der größten Spannung warteten, war der, als drei Wengerter-Frauen die "Wartberg-Auslese" einschenkten. Denn bei dieser kabarettistischen Einlage wird tüchtig ausgeteilt, etwa in Richtung der Heilbronner Kommunalpolitik: "Wer glaubt, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet, der glaubt auch, dass ein Amtsleiter das Amt leitet." Aber auch zur Buga, deren alles andere als pfleglicher Umgang mit den dort von den Wengerten gepflanzten Reben Unmut erregte.

Hierbei, wie auch bei den Anmerkungen zum Thema "Sicherheit" in der Stadt sahen manche der Offiziellen eher so aus, als hätten sie einen Schluck Essig abbekommen. Sauer aufgestoßen ist es nicht nur den Wengerter-Frauen, dass das Catering-Unternehmen für die Buga aus Leipzig kommt: "Koi schwäbischs Essa dort - aber Leipziger Allerlei?"

Die kurzfristige Eintrübung machten nicht nur die ausgeschenkten Weine wieder wett, auch das, was die Landfrauen an schwäbischen Köstlichkeiten vorhielten.