Weingarten. (dpa/pol) Beim Baden in einem Baggersee in Weingarten bei Karlsruhe ist ein 28 Jahre alter Mann ertrunken. Nach Polizeiangaben von Mittwoch war der Mann am Vorabend im Wasser geschwommen. Als er 20 Meter vom Ufer entfernt war signalisierte er seiner am Ufer wartenden Lebensgefährtin, dass etwas nicht stimme. Dann ging er unter und tauchte nicht wieder auf.

Seine Lebensgefährtin alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienste. Mehrere andere Badegäste suchten nach dem Untergegangenen. Als die Rettungskräfte eintrafen, behinderte ein einsetzendes Unwetter die Rettung. Daher konnten die Retter zunächst keine Boote einsetzen. Im weiteren Verlauf kamen diese jedoch trotzdem zum Einsatz.

Insgesamt waren 13 Taucher im Einsatz. Nach etwa 45 Minuten konnten sie den leblosen Körper rund 10 Meter vom Strand entfernt in 5 Metern Tiefe finden und an Land bringen. Die Reanimationsversuche der Helfer blieben erfolglos, sodass der 28-Jährige starb.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Südwesten 19 Menschen im Wasser gestorben. Das sind 12 weniger als im Vorjahreszeitraum (mit Stand 20. Juli). Auch bundesweit ging die Zahl zurück - von 279 auf 250 Menschen.