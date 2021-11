Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Höhere Niederschläge haben Baden-Württembergs Wäldern 2021 nach zunehmend trockeneren Jahren eine leichte Erholung ermöglicht. Dennoch sind 42 Prozent der Waldfläche deutlich geschädigt. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor. Erstmals wurde auch die Bodenfauna systematisch erfasst.

"Gottseidank hatten wir von der Witterung dieses Jahr ein erträgliches Jahr mit relativ reichlichen Niederschlägen während der Vegetationsperiode, und das hat die Lage des Waldes etwas entspannt", sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) im Medienzentrum des Landtags. Allerdings sei die Lage im Vorjahr nach drei Hitzejahren "äußerst dramatisch" gewesen, und der Trend zur Erwärmung werde sich nicht verlangsamen. "Der wird sich eher beschleunigen." Zur Entwarnung bestehe kein Grund.

2020 hatte der Waldzustandsbericht die schlechtesten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985 ergeben. Statt zuletzt 46 Prozent gelten nun noch 42 Prozent der Bäume als deutlich geschädigt. Das ist allerdings immer noch knapp die Hälfte. Der Befall durch schädliche Insekten wie Borkenkäfer sei deutlich zurückgegangen, sagte Hauk. Er liege aber noch auf hohem Niveau. Tannenborkenkäfer-Aufkommen und Mistelbefall haben sogar zugenommen.

Während sich die meisten Baumarten leicht erholt haben, gibt es entsprechend auch einige, die sich noch schwerer tun als im Vorjahr: Bei Weißtannen und Lärchen haben sich die Nadelverluste weiter erhöht; auch bei Eichen hat sich der Kronenzustand etwas verschlechtert. Über alle Waldbäume hinweg hat sich der Nadel- und Blattverlust vom schlechtesten je gemessenen Wert 2020 (28,2 Prozent) auf 26,6 Prozent leicht verbessert.

"Das ist eine Verschnaufpause", fasst Hauk das auslaufende Jahr zusammen. Das dürfe aber nicht dazu führen, sich zurückzulehnen und allein auf Selbstheilungskräfte aus der Natur zu bauen: "Wir stecken mitten im Klimawandel." Der Wald sei durch ein Grundgerüst aus widerstandsfähigen Baumarten darauf vorzubereiten. Gleichzeitig müsse man der Erderwärmung so weit wie möglich noch entgegenwirken. Der CDU-Mann bekannte sich dabei klar auch zur Windenergie. Der Platzbedarf für die von der Landesregierung angestrebten 1000 Windkraftanlagen betreffe 0,02 Prozent der Gesamtwaldfläche in Baden-Württemberg und sei damit "sehr begrenzt". Ähnlich hatte am Vortag bereits Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Landtag argumentiert.

Als Novum sind im neuen Waldzustandsbericht erstmals auch Daten aus einer Untersuchung der Bodenfauna aufgeführt, von Bakterien über Milben bis zu Regenwürmern. Dabei zeigte sich die höchste Artenvielfalt in Mischwäldern. Bodenschutzkalkungen, wie sie in Baden-Württemberg regelmäßig vorgenommen werden, führten zu einer mehr als dreifach höheren Anzahl sowohl von Regenwurmarten als auch von einzelnen Regenwürmern. "Regenwürmer sind ein Stück weit der Gradmesser für einen guten Bodenzustand", sagte Hauk.

Flächenstilllegungen hatten entgegen der Erwartung der Forschenden bislang keinen Einfluss auf die Individuenanzahl im Boden. Die Vielfalt erhöhte sich je nach untersuchter Art teilweise, ging andernorts aber auch zurück. Langfristiges Monitoring der Böden soll praktische Empfehlungen für die Forstwirtschaft ermöglichen.