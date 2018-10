Anke Engelke (li.) und Iris Berben sind zwei der zahlreichen Stars, die sich Ende 2018 und Anfang 2019 in verschiedenen Spielstätten in Heilbronn die Klinke in die Hand geben werden. Foto: privat

Heilbronn. (bfk) Die Kreissparkasse Heilbronn legt ein neues Veranstaltungsprogramm auf. Ab dem 10. Oktober 2018 wird es neben der sehr erfolgreichen Kammermusikreihe "Unter der Pyramide" am selben Ort "Rampen-licht" geben. Hierbei geht es nicht um musikalischen Höchstgenuss, sondern um Unterhaltung im besten Sinne, einem bunten Mix aus Comedy, Kabarett und Konzerten.

Zum Auftakt der ersten Spielzeit kommt Liedermacher Konstantin Wecker (10. Oktober), am 30. November sind bei "AHA! Cappella" drei hochkarätige A-Cappella-Gruppen "Unter der Pyramide" zu erleben, und zur Einstimmung auf die Weihnachtstage swingt Tom Gaebel mit seinem Orchester am 21. Dezember.

Das Jahr 2019 startet klassisch-kabarettistisch: Am 11. Januar erfährt man etwas über Mathias Richlings "persönliches 2084". Der Multi-Instrumentalist und Comedian Lars Redlich folgt am 15. Februar mit seinem Programm "Lars But Not Least!", und als "Stimmungsmacher angekündigt sind die "Alten Mädchen" am 28. März. Den Abschluss bildet ein "Comedyclub" mit vier Comedians (11. April) und Lisa Feller solo am 17. Mai mit "Der Nächste, bitte!"

Ein Treffpunkt von Bühnen- und Fernsehstars ist das Komödienhaus, seit hier das Theater Heilbronn und Bulling-Entertainment zusammenarbeiten. Ein Riesenerfolg - man musste in das Große Haus ausweichen - war beispielsweise in dieser Spielzeit der Auftritt des österreichischen Kabarettisten und Schauspielers Josef Hader.

Auch in der kommenden Saison werden einige Veranstaltungen im Großen Haus stattfinden. Die Saison beginnt mit Bernd Stelter (13. September), dann kommen Pe Werner (23. September), Django Asül (30. September), am 1. Oktober gastiert Maren Kroymann mit ihrer Band, gefolgt von Christoph Sonntag am 11. November (Großes Haus) und Günter Grünwald am 26. November.

Auf Weihnachten stimmen am 29. November wiederum die München Tatort-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveilt ein, bevor das Jahr mit dem feinsinnigen Süddeutsche-Zeitung-Kolumnist Axel Hacke endet (11. Dezember). Los geht das neue Jahr mit Dennis Wittberg & seine Schellack-Solisten am 13. Januar, danach kann man sich von der Stimmgewalt des Gernot Hassknecht ("Heute-Show") am 23. Januar überzeugen oder doch lieber den genauso fernsehbekannten Rüdiger Hoffmann am 3. Februar "genießen".

Reichlich was auf die Ohren gibt es gleich zweimal mit der "Gruppe Blassing" am 13. Februar und mit "Maybebop" im Großen Haus am 18. März. Die Fans von Kurt Krömer (Großes Haus, 4. April) und Luise Kinseher (7. April) können sich fast die Klinke in die Hand geben, bis dann mit Martina Schwarzmann (Großes Haus) am 6. Mai die Saison endet.

Nachträglich ins Programm aufgenommen wurde ein wahrer "Ladykracher": "Komisch! - Iris Berben trifft Anke Engelke." Die Schauspielerinnen lesen sich in ihrem ersten gemeinsamen Bühnenprogramm durch die schönsten Texte der komischen Literatur von Aristoteles bis Kurt Schwitters, von Fanny Müller bis Heinrich Mann und Tania Blixen.

Für dieses Gastspiel hat der Vorverkauf gerade begonnen, Karten gibt es unter Telefon 07131 / 563001 oder online unter www.theater-heilbronn.de; der Vorverkauf für die "Rampenlicht"-Veranstaltungen beginnt am 17. Juli unter www.rampenlicht.hn, telefonisch unter 0800 / 1620500 sowie in allen Filialen der Kreissparkasse.