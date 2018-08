Heilbronn. (dpa/lsw) Der Fall erschütterte bundesweit. Fast sechs Jahre lang soll ein Erzieher einen Schuljungen schwer sexuell missbraucht haben. Mehrere Fälle gelten als Vergewaltigung. Auch Fotos und Videos soll der Mann von seinen Taten gemacht haben.

Über Jahre arbeitete er weiter in kirchlichen Kindergärten - obwohl die Polizei ihn längst beim Tauschen von Kinderpornografie erwischt hatte. Auch die Kirche ließ ihn über Monate weiter als Leiter eines Kindergartens arbeiten - obwohl ihr die Vorwürfe bekannt waren. Der Missbrauchsprozess gegen einen 31-Jährigen seit Montag am Landgericht Heilbronn wirft viele quälende Fragen auf.

Hintergrund Hintergrund Wer sagt was ...? Vergewaltigung eines Jungen, Herstellung und Besitz tausender Kinderpornos - beim Prozess gegen den Ex-Leiter eines Kindergartens in Heilbronn geht es auch um die quälende Frage, wie der heute 31-Jährige so lange unentdeckt bleiben konnte. Zwei Jahre liegen zwischen dem ersten Verdacht und der Absetzung im Kindergarten. Die Positionen zu [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Wer sagt was ...? Vergewaltigung eines Jungen, Herstellung und Besitz tausender Kinderpornos - beim Prozess gegen den Ex-Leiter eines Kindergartens in Heilbronn geht es auch um die quälende Frage, wie der heute 31-Jährige so lange unentdeckt bleiben konnte. Zwei Jahre liegen zwischen dem ersten Verdacht und der Absetzung im Kindergarten. Die Positionen zu dem Fall im Überblick: Angeklagter: Laut Landgericht hat der 31-Jährige «geständige Angaben» gemacht. Er werde im Prozess ein Geständnis ablegen, kündigte sein Verteidiger Thomas Amann an - auch um seinem Opfer eine Aussage vor Gericht zu ersparen. «Unbedingt» wolle sein Mandat eine Sexualtherapie absolvieren und «nie mehr in seinem Beruf mit Kindern arbeiten». 2014 war der Mann noch vom Bundesfamilienministerium für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Neben seinem Job organisierte er Geburtstagsfeiern und Ausflüge, hatte ehrenamtlich viele Kontakte. Die Eltern des Opfers ließen ihren Sohn bei ihm übernachten. Opfer: Wie und wo sich Täter und Opfer kennenlernten, war zuletzt nicht ganz klar. Als die sexuellen Übergriffe 2012 begannen, war der Junge laut Gericht sechs Jahre alt. Bis Anfang 2018 soll ihn der Angeklagte meist in seiner Wohnung in Heilbronn in 19 Fällen sexuell missbraucht haben. Der Erzieher soll dies auch gefilmt haben. Mehrere Fälle wurden in der Anklage als Vergewaltigung eingestuft. Der Junge tritt als Nebenkläger auf, steht auf der Zeugenliste. Ermittler: Schon 2016 geriet der Erzieher ins Visier der Polizei. Dass sie es bei dem Verdächtigen in Sachen Kinderpornografie mit einem Erzieher, gar dem Leiter eines Kindergartens, zu tun hatten, bemerkten die Ermittler ein Jahr lang nicht. Dass dies ein Fehler war, räumte die Polizei später ein. Dem Beruf von Beschuldigten in Kinderporno-Fällen werde künftig größere Bedeutung beigemessen - ebenso, ob der Verdächtige ehrenamtlich vermehrt Kontakt zu Kindern hat, versprach die Polizei. Kirche: Nach bisherigen Erkenntnissen erfuhr die Kirche als Arbeitgeber des Erziehers im Herbst 2017 von den Ermittlungen. Warum er bis Anfang 2018 weiter in der Kirchengemeinde arbeiten durfte, versucht ein Krisenteam unter dem ehemaligen Bundesrichter Ulrich Hebestreit aufzuklären. Zeitliche Vorgaben habe er nicht, hieß es bei der Evangelischen Landeskirche. Es gelte «alles zu tun, damit sowas nicht wieder passiert», sagte Sprecher Oliver Hoesch. Ein damals für den Kindergarten zuständiger Kirchenpfleger hatte sich selbst angezeigt und ein Disziplinarverfahren gegen sich in Gang gebracht. (dpa/lsw)

[-] Weniger anzeigen

Von 2012 an und bis Anfang 2018 soll sich der Mann insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung in Heilbronn an dem Kind vergangen haben. Die Eltern hatten Vertrauen zu dem auch ehrenamtlich aktiven Erzieher, heißt es. Sie ließen ihren Sohn sogar bei ihm übernachten. Mit Handschellen und in einem übergroßen hellblau-weiß gestreiften Hemd lässt der korpulente Angeklagte am Montag die Anklage mit den hässlichen Details der ihm vorgehaltenen Vergehen nahezu regungslos über sich ergehen.

Die Opfereltern und ihr Kind haben sich den Prozessauftakt erspart. Zuschauer im voll besetzten Sitzungssaal verfolgen die Anklage mit Kopfschütteln. "Ich habe es gleich gewusst", sagt eine Frau, die den Erzieher mal als Babysitter engagiert hatte. "Wie kann sowas sein?", fragt ein anderer Zuschauer.

Zu den Vorwürfen wolle der Angeklagte sich beim nächsten Prozesstag am 18. September äußern, kündigte Verteidiger Thomas Amann an. "Er will für seine Taten einstehen", sagte Amann, der schon ein Geständnis seines Mandanten angekündigt hat. Meike Pirkner, die Vertreterin des heute 13 Jahre alten Opfers, wollte sich am ersten Prozesstag nicht dazu äußern, wie es dem Jungen geht.

Sie scheiterte mit dem Versuch, die Öffentlichkeit für den Opferschutz gänzlich vom Prozess auszuschließen. Das Interesse der Öffentlichkeit sei in diesem Fall sehr groß, sagt die Vorsitzende Richterin Eva Bezold.

Das Landgericht hat zunächst sechs Verhandlungstage bis zum 28. September angesetzt. Fünf Zeugen sind geladen, darunter das Opfer. Ob der Junge aussagen muss, hängt vom Verlauf des Verfahrens und nicht zuletzt vom Geständnis des 31-Jährigen ab. Er lernte das Kind in einem Kindergarten kennen, heißt es. Die Eltern kannten den Erzieher von einem Büchercafé, das er mit seiner Mutter organisierte.

Der seit Anfang März in Haft sitzende 31-Jährige war nicht nur Leiter des Kindergartens, sondern auch privat und ehrenamtlich über alle Maßen umtriebig in Heilbronn. Er organisierte Geburtstagspartys und Ausflüge, hatte ehrenamtlich sehr viele Kontakte. 2014 wurde er vom Bundesfamilienministerium für seine Arbeit ausgezeichnet.

Für Entsetzen und Kritik an den Ermittlungsbehörden und der Kirche sorgte in dem Fall vor allem die Tatsache, dass der Mann noch als Erzieher arbeitete und das Kind missbrauchte, als bereits in Sachen Kinderpornografie gegen ihn ermittelt wurde. Anfang 2016 kam er ins Visier der Ermittler, im Mai 2016 beschlagnahmte die Polizei bei ihm 13.000 Bilder und Videos mit Kinderpornografie. Der Beruf des Mannes sei damals nicht ermittelt worden, heißt es später. Ein Fehler, wie die Polizei einräumte und Konsequenzen zog.

Die Kirche als Arbeitgeber muss sich vorwerfen lassen, nicht sofort gehandelt zu haben, als sie von den Vorwürfen erfuhr. Noch mehrere Monate arbeitete der Erzieher weiter für die Gemeinde. Ein Krisenteam versucht nun, Licht in die Angelegenheit zu bekommen. Der zuständige Kirchenpfleger zeigte sich selbst an, um ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst in Gang zu setzen. Um dies zu führen, setzte die Evangelische Landeskirche Württemberg einen ehemaligen Bundesrichter als Unabhängigen ein. Er habe so viel Zeit, wie er brauche, danach würden Konsequenzen gezogen.

Der Deutsche Kinderschutzbund meint, zu wissen, was schief läuft: Die inzwischen gesetzlich vorgeschriebenen Schutzkonzepte vor Kindesmissbrauch gebe es zwar in vielen Einrichtungen und Vereinen, sie würden aber nicht beachtet, sagte Vize-Präsident Christian Zainhofer. "Man muss grundsätzlich weg von dem Gedanken 'Bei uns passiert sowas nicht', weil es leider überall passieren kann."

Update: 27. August 2018, 15.36 Uhr