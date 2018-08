Karlsruhe. (dpa-lsw) "Miau" und "schnurr". Mehr haben Jacky, Momo, Ronja und Mimi erstmal nicht zu sagen, als Tiersitterin Sabine Pester die Tür aufschließt. Die eigentlichen Besitzer der vier Katzen sind seit zwei Wochen im Urlaub, und die Tiere freuen sich sichtlich, als die 48-Jährige die Wohnung betritt. Sie haben Hunger, und Pester füllt erstmal schnell vier Metallnäpfe mit Futter.

"Gestern hatten wir Fisch mit Sauce, heute gibt's Ente und Leber in Gelee", sagt sie, ununterbrochen mit den Katzen plaudernd, und schüttet den Inhalt der Tütchen in die Schalen. Einmal am Tag kommt sie vorbei, füttert die Katzen, putzt die Katzenklos, kämmt das Katzenfell, fegt die Katzenhaare vom Boden. Eine Stunde Zuwendung für die Tiere, dann muss Pester wieder weg, nächster Kundenbesuch steht an.

Ohne Leute wie Pester könnten viele Tierbesitzer nicht in den Urlaub. Nicht jeder hat Nachbarn, Freunde oder Verwandte, die täglich zuhause vorbeischauen und Haustiere betreuen können oder mögen, wenn Herrchen und Frauchen mal weg wollen. "Und nimm' du mein Tier während meines Urlaubs, ich nehm' dann auch dein Tier, das funktioniert auch nicht immer", sagt eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes.

Tiersitterin Sabine Pester. Foto: dpa

In Deutschland tummeln sich zahllose Anbieter, die Tiere in deren Zuhause betreuen oder auch Tierpensionen betreiben. Manche verdienen sich als mobile Betreuer einfach inoffiziell ein paar Euro dazu, viele aber agieren mit eigenen Angeboten, Homepages, Preislisten und - nicht verpflichtenden - Qualifikationen. Zahlen dazu gibt es nach Angaben des Tierschutzbundes nicht, eben so wenig wie Angaben zur Zahl der Tierbesitzer, die solche Angebote nutzen.

Dass der Bedarf an Tiersittern oder -Pensionen groß sein dürfte, zeigt aber ein Blick auf den Heimtiermarkt in Deutschland: Laut einer im Mai vorgestellten repräsentativen Umfrage des Industrieverbandes Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) lebten im vergangenen Jahr über 34 Millionen Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Vögel und Co. in deutschen Haushalten - 2,7 Millionen mehr als im Jahr davor.

Sabine Pester arbeitet erst seit Anfang 2016 hauptberuflich als Tierbetreuerin. Fast dreiviertel ihrer Aufträge gelten der mobilen Betreuung, heißt: Pester fährt von Haushalt zu Haushalt, schließt Türen zu hungrigen Haustieren auf und hinter satten wieder zu.

Sie läuft mit Hunden spazieren, streut Schildkröten Löwenzahnblätter hin, reinigt Vogelkäfige, versorgt kranke Tiere mit Medikamenten. Einmal kümmerte sie sich um 30 Hühner.

Wie findet man einen guten Tiersitter? Zertifizierungen sind nicht Pflicht, aber es gibt Ratschläge und Empfehlungen: Ein Betreuungsvertrag zwischen Tierbesitzer und Tierversorger sollte her und die Örtlichkeiten vorher möglichst in Augenschein genommen werden. "Wenn es nicht möglich ist, den Bereich, in dem die Tiere während ihres Aufenthalts untergebracht sind, zu besichtigen, so ist das kein gutes Zeichen", heißt es vom Tierschutzbund.

Wer zu Pester in deren Katzenpension kommt, dürfte ziemlich überrascht sein. Drei wie Kinderzimmer eingerichtete Räume sind mit riesigen Plüsch-Kratzbäumen ausgestattet, mit Bett, Sofa, passendem Teppich und einer Katzenlampe an der Decke.

Tierisches Spielzeug hält die beiden Katzengäste Kira und Freddy bei Laune, die gerade in ihren Gemächern abhängen - gut abgeschirmt von den beiden Hunden Nala und Pepper, die Pester derzeit täglich für einen Spaziergang abholt.

Ihre Dienste sind vor allem in den Ferien gefragt - traurige Hochsaison übrigens auch für Tierheime. "Grob können wir sagen, dass jedes Jahr durchschnittlich 70.000 Tiere in den Sommermonaten in den Tierheimen des Deutschen Tierschutzbundes neu aufgenommen werden", sagt eine Sprecherin.

Pester, unter anderem übrigens Hundephysiotherapeutin, nimmt ihre Arbeit sehr ernst und ist inzwischen im Fulltime-Job mit Leib und Seele dabei. Neben Füttern und Säubern ist die Liebe auch zum "fremden" Tier ihr wichtig: "Streicheln, Herzen, Drücken, Knuddeln, Herumtragen, Bürsten, Kämmen, Kraulen, Küsschen geben ... Volles Programm." Die 48-Jährige ist ganzjährig ausgebucht.