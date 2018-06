Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Ein "mutiger Beitrag", wie es in einigen wohlwollenden Kommentaren heißt? Oder eine riskante Infragestellung grüner Gewissheiten? Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer stellt in einem Gastbeitrag auf "Spiegel Online" die bisherige Ablehnung von Gentechnik durch ihre Partei auf den Prüfstand. Und bekommt ersten Gegenwind zu spüren.

"Die Grünen sollten den Stand der Wissenschaft anerkennen", so Bauers zentrale Aussage, "und der Gentechnik eine Chance geben." Den Grünen werde vorgeworfen, dass ihre Kritik an den neuen gentechnischen Verfahren nicht sachlich sei. "Nicht ganz zu Unrecht, meine ich", stellt Bauer fest. Eine grundsätzliche Ablehnung, ein pauschales Verbot dieser Technologie sei "kein kluger Weg". Vielmehr gehe es darum, die Grundlagen für eine sinnvolle Regulierung zu schaffen.

Die Ministerin hat den Einsatz sogenannter "Genscheren" und die "Crispr/Cas9-Methode" im Blick, mit der vergleichsweise einfach in die DNA eingegriffen werden kann. Erbgutmanipulationen, die damit möglich seien, gebe es bereits, so Bauer: Weil nämlich Biotechnologieunternehmen mittels radioaktiver Strahlung oder Chemikalien Pflanzen veränderten. "Die Pflanzen wachsen längst auf unseren Feldern", so Bauer. Und es gebe "keine eindeutigen Belege, weshalb von Chemikalien oder radioaktiver Bestrahlung ausgelöste Mutationen in Pflanzen natürlicher, gesünder oder grundsätzlicher weniger risikoreich sein sollten als gezielte Veränderungen durch Crispr/Cas9".

In anderen Bereichen sei Gentechnik "längst im Alltagseinsatz", verweist Bauer insbesondere auf den medizinischen Bereich. Doch auch im Kampf gegen die Umweltzerstörung oder für die Ernährungssicherheit sieht sie Chancen. Die neuen, finanziell günstigeren Techniken könnten auch kleine und mittelständische Unternehmen und Forschungseinrichtungen nutzen. "Eine breite Anwendung wäre daher innovationspolitisch sinnvoll."

Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin steigt damit in eine Debatte ein, die ursprünglich die Bundes-Grünen unter Federführung der Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck mit einem "Impulspapier" angestoßen hatten. Dass sie sich damit Freunde in den eigenen Reihen macht, ist eher unwahrscheinlich.

So kritisiert beispielsweise Martin Häusling, Grünen-Agrarexperte im Europaparlament, Bauer argumentiere "unsachlich", wenn sie "rote Gentechnik" (Medizin) gemeinsam mit "grüner Gentechnik" (Landwirtschaft) diskutieren wolle. Auch warnt er davor, den Einsatz der "Genschere" für ein breites Anwenderfeld zu legalisieren. "Genetische Technologie ist aus meiner Sicht ungeeignet für Grauzonen und Hobbybiologen", so der Abgeordnete.