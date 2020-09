Am Montagabend wurde Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit seiner Kolonne in einen Autounfall verwickelt. Foto: Franziska Hessenauer/Einsatz-Report24

A81/Südwest. (/pol/dpa/lyd) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums blieb der Grünen-Politiker unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der erste Wagen von Kretschmanns Kolonne gegen 19.20 Uhr bei Widdern ins Schleudern. Vermutlich wegen Aquaplaning geriet der Wagen zunächst gegen die Mittelleitplanke, wurde von dort auf den Standstreifen am rechten Fahrbahnrand abgewiesen und kam zum Stehen. Weitere Fahrzeuge der Kolonne hielten im Anschluss hinter diesem Wagen an. Ein nachfolgender Seat kam ebenfalls aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines der Kolonnenfahrzeuge.

Der 33-jährige Fahrer des Seats wurde hierbei schwer verletzt, seine 29-jährige Beifahrerin leicht. Das einjährige Kind der Familie, das im Kindersitz auf der Rückbank des Seats saß, wurde durch den Aufprall ebenfalls schwer verletzt. Die beteiligten Personen aus der Fahrzeugkolonne wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 130.000 Euro geschätzt.