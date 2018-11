Karlsruhe. (dpa/sbl) Wegen einer technischen Störung an der Bahnstrecke verkehren zwischen Rastatt und Karlsruhe bis auf Weiteres keine Züge. Züge des Fernverkehrs wenden je nach Betriebslage in Baden-Baden oder Rastatt, wie ein Bahnsprecher am Samstagabend erläuerte. Der Fernverkehr von und in Richtung Paris werde einer Pressemitteilung der Bahn zufolge über Mannheim und Saarbrücken geleitet. Die Bahnhöfe Strasburg und Karlsruhe werden nicht angefahren.

Man müsse damit rechnen, dass die Sperrung ein bis zwei Wochen dauern kann. Fahrgäste müssten sich auf größere Einschränkungen einstellen und mehr Zeit einplanen, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Auf der etwa 20 Kilometer langen Strecke Rastatt-Baden-Baden sei ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet worden. «Das läuft stabil, an den Bahnhöfen ist die Lage ruhig.» Wie viele Züge oder Fahrgäste von der Sperrung betroffen sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Grund für die Probleme sei eine schwerwiegende technische Störung, die mit Bauarbeiten an einem Tunnel zu tun habe. Als Folge davon hätten sich Gleise abgesenkt. Es werde zwar intensiv an der Behebung der Störung gearbeitet - dennoch müsse man davon ausgehen, dass die Sperrung länger gehe, hieß es bei dem Unternehmen.