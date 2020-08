Stuttgart. (dpa/lsw) Die Bauern in Baden-Württemberg gehen in diesem Jahr trotz teilweise widriger Umstände von einer insgesamt durchschnittlichen Getreideernte aus. Zwar seien die Witterungsbedingungen schwierig, der Winter sehr mild und das Frühjahr arg trocken gewesen. Dennoch könne er Entwarnung geben, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes (LBV), Joachim Rukwied, am Montag in Stuttgart. "Der fehlende Regen im Frühjahr hat den Getreide- und Rapsbeständen regional weniger geschadet als zunächst befürchtet", sagte er.

Nicht alle Bauern dürften auf gleiche Weise glücklich sein mit ihren Getreideerträgen in den vergangenen Monaten. Die Ernte sei je nach Region sehr unterschiedlich ausgefallen, sagte Rukwied. "Mit Blick auf die schwierigen Bedingungen war es aber noch zufriedenstellend."

Während es im Norden des Landes wieder einmal überwiegend trocken und heiß gewesen und die Ernte daher unterdurchschnittlich ausgefallen sei, habe im Süden ausreichend Regen zur jeweils richtigen Zeit für überdurchschnittliche Erträge gesorgt. Insgesamt jedoch sei der vergangene Herbst zu nass, der Winter zu mild und das Frühjahr dann zu trocken gewesen.