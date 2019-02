Stuttgart. (dpa/lsw) In den kommenden Tagen wird es im Südwesten sonnig und mild. Am Dienstag lösen sich letzte Wolken auf, bis mindestens Freitag bleibt es trocken mit Temperaturen bis zu elf Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte. Wegen eines starken Hochdruckeinfluss' wird es laut DWD gerade nachts im Bergland sogar milder als in den tieferen Gebieten in Baden-Württemberg.