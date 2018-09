Zaberfeld. (rnz/rl) Ein 25 Jahre alter Nichtschwimmer ist nach einem Sturz in den Badesee Ehmetsklinge bei Zaberfeld nahe Heilbronn vermutlich ums Leben gekommen. Es sei "sehr unwahrscheinlich", dass der Mann aus Gambia noch lebe, sagte ein Sprecher der Polizei Heilbronn am Dienstag.

Der 25-Jährige sei am Montag mit seiner Lebensgefährtin in einem Schlauchboot auf dem Stausee unterwegs. Irgendwann entschied sich der junge Mann dazu sich auf den Bootsrand zu setzen. Aus bislang unerklärlichen Gründen fiel er hierbei rückwärts in den See und war nicht mehr zu sehen. Die 28-jährige Freundin rief sofort um Hilfe und machte Passanten am Ufer darauf aufmerksam.

Der Notruf ging gegen 17.10 Uhr bei der Polizei ein. Als die Feuerwehr Zaberfeld gegen 17.15 Uhr eintraf, kam den Wehrleuten die hilfesuchende Person entgegen. Sie habe es nach dem Kentern des Schlauchboot an Land geschafft, ihr Freund oder Partner sei vor wenigen Minuten untergegangen und seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Das erste Rettungsboot ging kurz danach ins Wasser. Zeitgleich wurde mit einem Polizeihubschrauber die Wasseroberfläche mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Dies musste aufgrund der Wassertemperaturen des Sees aber bald darauf abgebrochen werden. Es folgten drei weitere Boote und fünf Taucher suchten gleichzeitig im Wasser nach dem Vermissten.

Mit einem weiteren Einsatzboot der Berufsfeuerwehr Heilbronn wurden nun auch die Tiefen des Sees per Sonarscanner abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Die Suche wurde mit dem Einbruch der Dunkelheit am Montagabend abgebrochen, ohne dass der 25-Jährige gefunden wurde. Am Dienstagmorgen stiegen erneut Rettungstaucher in den See. Der Stausee soll in den kommenden Tagen bis auf weiteres für Touristen und Badegäste gesperrt bleiben.

Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 25-jährigen Gambier, der laut Aussage der Freundin nicht schwimmen kann. Die Polizei suchte Zeugen, die am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr an dem See waren und Hinweise zum Ablauf des Unglücks geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135/650-7 an den Polizeiposten Güglingen zu melden.