Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Chorfest des schwäbischen Chorverbandes findet nur alle zehn Jahre statt - der hohe Organisations- und Kostenaufwand macht das leicht erklärbar. Dass es nun nach 2009 erneut in Heilbronn stattfindet, hat einen einfachen Grund: Die große Akzeptanz und Hilfe, auf die man in Heilbronn gestoßen war. "Wir sind als ,Musikstadt‘ prädestiniert dafür und werden ein charmanter Gastgeber sein. Die Kombination mit der Bundesgartenschau wird für Einzigartigkeit und eine ganz besondere Atmosphäre sorgen", meinte Kulturbürgermeisterin Agnes Christen.

"Wir treffen in Heilbronn auf eine vielfältige und hochengagierte Chor- und Musiklandschaft", lobte der Präsident des Schwäbischen Chorverbands, Dr. Jörg Schmidt, die Stadt. Unter dem Motto "Stadt.Chor.Natur" werden vom 30. Mai bis zum 2. Juni 7000 Sänger sowie rund 180 Chöre erwartet, die rund 300 Veranstaltungen anbieten werden. Vom Volkslied bis zur Weltmusik, von klassischen Chorwerken bis zu Rock, Pop und Swing ist alles dabei.

Drei Großveranstaltungen des Festivals, das an Himmelfahrt beginnt, werden auf der Buga stattfinden (und damit kostenpflichtig sein). Alle anderen finden in der Innenstadt statt - die jeweiligen Orte sind leicht und fußläufig erreichbar.

Und ein ehemaliger Bundespräsident wird auch da sein: Christian Wulff ist seit letztem Jahr Präsident des deutschen Chorverbandes. Bei seiner Wahl sagte er: "Egal in welchem Land, welcher Region oder Stadt - bei Chorgesang geht das Herz auf." So soll es auch in Heilbronn sein. Der Chorgesang erlebe gerade eine Renaissance. Über die althergebrachten Formen hinaus finden sich in neuen Formationen immer wieder Sänger, junge wie ältere. Der Chorverband habe da keine Präferenzen. Es werde deshalb auch öffentliche Veranstaltungen zum Mitsingen geben, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Zusätzlich gibt’s ein Liederbuch dazu, damit sich niemand mehr mit "Textunsicherheit" drücken kann.

Zum Veranstaltungsreigen sollen auch anspruchsvolle Konzerte gehören. So wird am Himmelfahrtsabend in der Kilianskirche die äußerst selten aufgeführte "Missa Dalmatica" von Franz von Suppé erklingen. Tags darauf (31. Mai) findet in der Aula des Bildungscampus ein Familienkonzert mit 60 Sängern statt, das einfühlsam mit Passagen aus Mozarts Requiem das Thema Tod vermittelt.

Am Samstag, 1. Juni, 16 Uhr, beginnt in der Kilianskirche das Requiem "Dona nobis Pacem" von Tilman Heiland. Auch das freut den Chorverband und Heilbronn wird dafür gelobt. Andere Kirchen lehnten eine Aufführung ab, weil darin auch der Ruf eines Muezzins erschallt.

Ein Höhepunkt an diesem Samstag ist "Die lange Nacht der Musik" mit rund einem Dutzend Spielorten in der Innenstadt. Hier wird es ab 20 Uhr pro Stunde zwei Auftritte von 20 Minuten geben. So vielfältig wie die Orte, ob Kirchen oder Plätze, ist auch das Programm - bis dann um Mitternacht Schluss sein wird. Für den ebenfalls am Samstag stattfindenden Carl-Friedrich-Zelter-Wettbewerb in der Harmonie haben sich 130 Chöre angemeldet.

So richtig zur Sache geht es dann noch bei der Abschlussveranstaltung mit dem Titel "Klangflüge" auf der Bundesgartenschau mit der SWR-Big-Band, Götz Alsmann und einem afrikanischen Programm. Das Abschlusskonzert startet am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr.

Info: Eine Übersicht über alle Veranstaltungen, Orte, Zeiten und Mitwirkende gibt es unter www.chorfest-heilbronn.de