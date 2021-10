Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Stadtbüchereien stehen vor großen Problemen: erst Digitalisierung und E-Books, dann auch noch Corona. Aber auch diese Optionen wälzen die Bibliotheken-Landschaft um: Fern-Leihe oder ein Entdeckerblick in die Regale, Optik vor Haptik? Das schöne Gefühl und Geräusch beim Umblättern von Seiten, die Beratung durch eine Bibliothekarin, das bietet keine virtuelle Welt. Dank dieser kommen jetzt auch noch urheberrechtliche Probleme. Dass die Stadt Heilbronn jetzt doch viel Geld in den Umbau und die Erweiterung ihrer Bibliothek steckt, ist auch vor diesem Hintergrund ein mutiger Schritt. Und dass der Gemeinderat den Plänen dafür, trotz einer Steigerung der ursprünglichen Kosten um eine Million Euro, unter anderem wegen der Corona-bedingten Verschiebung der Pläne, bei nur vier Neins zustimmte, kann man als gutes Zeugnis für die Stadt werten, die sich zwar "Universitätsstadt" nennen darf, nicht aber über eine klassische Uni-Bibliothek verfügt. Der Allgemeinbildungsanspruch muss also durch die Stadtbibliothek abgedeckt werden.

"Billig" werden Umbau und Erweiterung nicht werden, angefangen mit den Kosten für einen externen Behelfsbetrieb auf dem Gelände der Dammschule. SPD-Stadträtin Tanja Sagasser-Beil regte dazu auch Pop-up-Bibliotheken nach Sachgebieten in der Innenstadt an. Das könnte kunden- und auch kinderfreundlich sein und Präsenz zeigen. Die Kosten lagen 2018 bei 3,6 Millionen Euro, jetzt werden es wohl 4,6 Millionen. Eingestellt sind mehr als 400.000 Euro für "Unvorhergesehenes und Risiken". Baubeginn soll 2022 sein, die Fertigstellung Ende 2023.

Zielsetzung ist eine "neue und zeitgemäße Gestaltung", in der die Stadtbibliothek über eine "reine Informationsquelle" hinaus auch Ort der Begegnung und des Verweilens sein soll. Das architektonische Konzept sieht eine neue Eingangssituation vor (die jetzige ist sehr bescheiden) und als inneres Hauptgestaltungselement einen, über zwei Stockwerke gehenden "raumfüllenden Treppenkörper" mit "Sogwirkung" ins Obergeschoss. Die einzelnen Fachbereiche sollen unter anderem über eine "dynamische, selbsterklärende Besucherwegführung" erreicht werden.

Dazu, was auch für die Zukunft der Stadtbibliotheken entscheidend ist, hat sich die frühere Leiterin der Heilbronner Bibliothek, Monika Ziller, gerade ausführlich auf Facebook geäußert. In der Gemeinderatssitzung ging es aber nur ums Bauen und nicht um inhaltliche Aspekte und deren Einfluss darauf. In der "Bücherwelt" herrscht Aufruhr wegen einer Gesetzesänderung im Urheberrecht, die sich auch massiv darauf auswirken wird, wie Stadtbibliotheken künftig arbeiten und aufgestellt sein werden. Ziller schreibt dazu: "Im Kern geht es um den Erhalt der Informationsfreiheit". Und weiter: "Von einer digitale Ausleihen zu Niedrigpreisen kann überhaupt nicht die Rede sein. Im Gegenteil, öffentliche Bibliotheken – und damit der Staat – leisten über Bucheinkauf und Ausleihe (analog und digital), Autorenlesungen, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen etc. einen enorm wichtigen Beitrag zur Literaturförderung." (bfk)

Auch wenn Stadträte der SPD und der Freien Wähler prognostizieren, die Stadtbibliothek werde "ein Schmuckstück" und ein Anziehungspunkt für die gesamte Region, wenn Thomas Randecker, CDU-Fraktionsvorsitzender an den Anspruch von Heilbronn als "Wissensstadt" erinnert: Schönheitsfehler und unerfüllte Ansprüche gibt es dennoch.

Grüne-Stadtrat Wolf Theilacker sagte, dass ein Platz zur Kommunikation und für eine Kaffee fehle, und es ärgere ihn, dass die halbe Million Euro für die Lüftung an der Stadt und nicht am Vermieter hängen bleibt. Auch dass AfD-Stadtrat Raphael Benner eine "rückwärts-geplante" Planung angesichts der digitalen Zukunft moniert, lässt sich nicht einfach vom Tisch wischen. Seltsam auch, dass die personelle Situation keine Rolle spielte: Die jetzige Leiterin der Stadtbibliothek hat gekündigt, und die Personalsituation dürfte bei Umzug und Zwischenlösung auch nicht besser werden. Immerhin: Das so stiefmütterlich behandelte "Kleist-Archiv Sembdner" – einst Stolz der Käthchen-Stadt und in der literarischen Welt Deutschlands eine Top-Adresse dank der dort geleisteten wissenschaftlichen und verlegerischen Arbeit ihres früheren Leiters Günther Emig – soll nun einen neuen Platz am alten Platz bekommen – es war schon immer im K3 untergebracht –, nachdem im "Literaturhäusle", dem Trappensee-Schlössle, alle räumlichen Voraussetzungen dafür fehlen. Dazu, ob und wie man das Archiv mit der Besetzung einer Fachkraft am Leben erhält, wurde kein Wort verloren – außer dem nicht neuen Vorschlag von Linken-Stadtrat Erhard Jöst, es an die Partnerstadt Frankfurt/Oder zu verkaufen und dafür ein Ludwig-Pfau-Archiv einzurichten. Heilbronn könnte indes beides haben. Wenn der politische Wille dazu da wäre.