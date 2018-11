Bad Rappenau. (rnz/y) Welcher Spielplatz in der Kurstadt ist besonders schön? Welches Spielgerät solle die Stadt unbedingt noch aufstellen? Und welche sind eigentlich die Lieblingsspielgeräte der Kinder? Die Stadtverwaltung fragt dazu nun Einwohner Bad Rappenaus und alle, die die örtlichen Spielplätze nutzen, nach ihrer Meinung.

Vom 15. November bis 15. Januar kann man sich auf der Seite www.badrappenau.de an einer Online-Umfrage zu den Spielplätzen in Bad Rappenau und den Stadtteilen beteiligen. Dabei kann man auswählen zwischen einer Umfrage, die sich an die Kinder selbst richtet, und Fragen, die sich an die Eltern oder andere Erwachsenen richten. Rund 38 Spielplätze unterhält die Kommune im gesamten Stadtgebiet: von großen Anlagen wie dem Spielplatz "Hausflur" im Zimmerhof oder dem beliebten Treffpunkt "Seewiese" in der Stadtmitte bis hin zu kleinen Anlagen wie dem Spielplatz Schubertstraße in Bad Rappenau. Hinzu kommen noch die Spielplätze von Schulen, den Kernzeiteinrichtungen und Kindergärten, die aber nicht zu dieser Umfrage gehören.

Fast 37.000 Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr für Unterhaltung und Pflege der Spielplätze ausgegeben, zudem wurden 182.000 Euro in die Neugestaltung sowie neue Spielgeräte investiert. Erst im Mai wurde der für 150.000 Euro umgestaltete und deutlich erweiterte Spielplatz in Zimmerhof freigegeben. Damals hatte Oberbürgermeister Sebastian Frei bereits angekündigt, eine Umfrage zu sämtlichen Spieleinrichtungen starten zu wollen.

In die Pflege der Spielplätze investiert die Stadt aber nicht nur Geld, sondern auch viel Arbeitskraft: Die Mitarbeiter des Bauhofs sind ständig damit beschäftigt, die Spielplätze sauber zu halten und auch die Sicherheit zu gewährleisten. So finden regelmäßig Kontrollen der Spielgeräte statt, und manchmal müssen Geräte gesperrt oder abgebaut werden, um alle Vorgaben einzuhalten. Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung ist zuständig für die Pflege, Planung und auch die Neuanlage der Spielplätze und hofft nun auf viele Teilnehmer an der Umfrage, um die Wünsche der Kinder kennenzulernen und, wenn möglich, auch zu erfüllen.