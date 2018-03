Heilbronn. (y) Um sich ein detaillierteres Bild von der Situation am Heilbronner Markt- und Kiliansplatz zu machen, haben Bedienstete des Referats "Prävention" des Polizeipräsidiums Gespräche mit Einzelhändlern der Innenstadt geführt. Das Areal war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil dort offenbar wiederholt mit Kleinmengen an Drogen gehandelt wurde. Außerdem hatte hier Mitte Februar ein 70-jähriger Mann offenbar aus fremdenfeindlichen Motiven mit einem Messer auf drei junge Migranten eingestochen.

Die Ergebnisse der jetzt geführten Gespräche wurden mit Vertretern der Stadt Heilbronn erörtert und bewertet. Sowohl das Polizeipräsidium Heilbronn als auch die Stadt Heilbronn wollen nun weitere Maßnahmen ergreifen, um, wie es in einer Pressemitteilung heißt, "das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger sowie Gäste der Stadt Heilbronn zu verbessern. Beide Seiten sehen dies als eine gemeinsame und hoch zu priorisierende Aufgabe an".

So sollen beispielsweise die Präsenzzeiten der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes im Bereich Kilians-platz und Marktplatz erhöht beziehungsweise angepasst werden. Die Stadt will zudem prüfen, ob vermehrt Streetworker eingesetzt werden können. Hierfür wurden die Träger um ein Konzept gebeten.

Das kostenfreie W-Lan soll in der Innenstadt weiter ausgebaut werden, zudem soll es auch in den größeren Flüchtlingsunterkünften eingerichtet werden. Bislang sind Kiliansplatz und Marktplatz auch deshalb als Aufenthaltsorte beliebt, weil es hier eine gute W-Lan-Versorgung gibt.

Das Ordnungsamt hat zudem bereits veranlasst, dass Demonstrations-Orte in der Innenstadt verteilt werden, soweit das rechtlich zulässig ist. Die Stadt hat zudem die Reinigungsintervalle im Bereich Kilianskirche/Windgasse erhöht. Oberbürgermeister Harry Mergel und Polizeipräsident Hans Becker lobten die bisherige intensive Kooperation beider Seiten im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention, im Arbeitskreis "Miteinander in der City" oder im Kommunalen Suchthilfenetzwerk. Beide versicherten, die sehr intensiven Dialoge auch weiter fortzusetzen.