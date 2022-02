Region Heilbronn. (pol/mün) 14 Wohnungen im Stadt- und Landkreis Heilbronn wurden von der Polizei nach kinderpornografischem Material durchsucht. Es bestehe der Verdacht, dass die 14 Beschuldigten im Alter von 19 bis 50 Jahren strafbares Material in WhatsApp-Chats verbreitet und kommentiert haben, so Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn. Die Abbildungen in den Chatnachrichten sollen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs beinhalten.

Die Ermittler weisen ausdrücklich darauf hin, wer kinderpornografische Inhalte in einem Einzel- oder Gruppenchat erhalte, der müsse sich zumindest erkennbar von den Inhalten distanzieren. Wenn der Besitzer eines Smartphones mit solchen Bildern im Gerätespeicher nicht tätig werde, dann bestehe für die Ermittler der Verdacht, dass derjenige diese Dateien bewusst erlangen und besitzen wolle. Und das wiederum sei strafbar.

Es spiele keine Rolle, ob die Bilder oder Videos in einen Einzel- oder Gruppenchat eingestellt werden. Personen, die kinderpornografische Inhalte zugeschickt bekommen, werden aufgefordert, dies bei der Polizei anzuzeigen, betonen die Ermittler.

Die Beschuldigten wohnen in Ellhofen, Obersulm, Lehrensteinsfeld, Neuenstadt und Heilbronn. Ob tatsächlich kinderpornografisches Material bei den Durchsuchungen am 8. Februar gefunden wurden, ist unklar. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, die beschlagnahmten Geräte würden ausgewertet und deswegen könne man sich dazu nicht äußern.

Das Polizeipräsidium Heilbronn hat einen besonderen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Delikten im Zusammenhang mit kinder- und jugendpornographischen Inhalten gelegt und hierfür seit März 2021 eigens die 13-köpfige Ermittlungsgruppe "Hydra" eingerichtet.