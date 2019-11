Von Michael Abschlag

Heidelberg. Die Angst, erinnert sich Luigi Toscano, war immer da: "Die Angst, dass so etwas passiert." Noch jetzt, da er davon erzählt, wirkt der Mannheimer Fotograf bewegt. "Um ehrlich zu sein, war das eine einzige Achterbahnfahrt", sagt er.

Toscano diskutiert an diesem Donnerstagabend im Heidelberger Karlstorbahnhof, es geht um Rechtsradikalismus und die Frage, was die Gesellschaft dagegen tun kann. Toscano selbst wurde zu einem Ziel von Rechtsextremen, als er begann, in einer Fotoausstellung die Porträts von Holocaust-Überlebenden zu zeigen. Es sind eindringliche Bilder, die Gesichter inzwischen alter Menschen, in denen sich immer noch das Grauen des Erlebten spiegelt. "Ich wollte", sagt er, "alle Opfer des Holocaust porträtieren."

Die Ausstellung findet weithin Anerkennung, wird in Berlin, Washington und San Francisco gezeigt - löst aber auch Hass aus. Im Frühjahr 2019 wird sie in Wien attackiert. Mutmaßlich rechte und antisemitische Täter zerschneiden die an der Ringstraße aufgestellten Bilder, beschmieren andere mit Hakenkreuzen. "Ich war frustriert", sagt Toscano. "Mein erster Impuls war, einfach heimzufahren."

Doch dann verbreitete sich die Nachricht von dem Anschlag, und eine erstaunliche Welle der Solidarität brach los. Innerhalb kürzester Zeit entstand ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, ins Leben gerufen von der jungen Caritas, der katholischen und der muslimischen Jugend. Vor allem junge Menschen versammeln sich vor den Porträts, bewachen sie Tag und Nacht, versuchen sie zusammenzunähen. "Ehrlich gesagt, hatte ich das zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr in der Hand", sagt Toscano.

Asma Aiad von der Muslimischen Jugend Österreich, die den Bürgerprotest mit organisiert hatte, erinnert sich noch an ihre Gefühle, als sie von der Attacke hörte. "Ich hatte eine große Wut in mir, dass so etwas passieren kann", sagt sie. Spontan habe sie mit ihren Freunden das Fastenbrechen in die Wiener Ringstraße verlegt - und startete so eine Mahnwache. "Es sind immer mehr Menschen gekommen, ein Rabbi hat uns Datteln gebracht, die Freiwillige Feuerwehr Betten", erzählt sie mit leuchtenden Augen. "Leute kamen vorbei und haben Essen gebracht. Viele haben da ausgeharrt, trotz Kälte und Regen." Aus etwas "Unerträglichem" sei "etwas Schönes" geworden, urteilt sie.

Auch Peter Schwarz, Geschäftsführer des Psychosozialen Zentrums der Israelitischen Gemeinde Wien (ESRA), blickt vor allem auf die positive Seite der Geschichte. "Die Zerstörung hat den positiven Nebeneffekt, dass sie eine Diskussion und eine große Solidarität ausgelöst hat, die sonst so nicht sichtbar geworden wären."

Enttäuscht zeigt sich Toscano allerdings von der österreichischen Politik und den Behörden - ausgenommen Bundespräsident Alexander van der Bellen, der den demonstrierenden Bürgern an der Ringstraße einen Besuch abstattete. "Die Polizei hat meine Anzeige wenig ernst genommen", sagt Toscano. Und auch im Vorfeld habe er "von der Politik wenig Unterstützung erfahren". Asma Aiad kritisiert die damalige konservativ-rechtspopulistische Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ noch schärfer. "Wenn sie durch die Äußerungen von Politikern ermutigt werden, trauen sich auch immer mehr Rassisten raus aus ihren Löchern", sagt sie. Ohnehin würden viele Österreicher mit Migrationshintergrund im Alltag immer wieder diskriminiert, ob in der Schule oder später bei der Wohnungssuche. Die Angriffe auf Moscheen hätten zuletzt zugenommen. Und auch Schwarz macht keinen Hehl daraus, dass er die ÖVP-FPÖ-Regierung für einen Sündenfall hält: "Wenn eine demokratische Partei mit einer rechten koaliert, ist das eine Katastrophe."

Damit ist man bei Deutschland und den Nachwehen der Thüringen-Wahl. "Was mich an Thüringen am meisten schockiert hat, ist nicht das Wahlergebnis", sagt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. "Am meisten hat mich schockiert, dass in der Diskussion danach links und rechts einfach gleichgestellt wurden." Im Kampf gegen Rechtsradikalismus brauche es ein "breites Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte". Viel zu lange, beklagt er, sei die Gefahr von rechts von den staatlichen Institutionen in Deutschland relativiert und verharmlost worden.

Dennoch gibt es auch positive Einschätzungen. "Die Gegensätze, die von rechten Politikern behauptet werden, gibt es im Alltag oft gar nicht", sagt Schwarz und erzählt von der Zusammenarbeit mit muslimischen Flüchtlinge, bei der es kaum schlechte Erfahrungen gebe. "Auf die Zivilgesellschaft kommt es an", sagt auch der Fachreferent für Antisemitismus im baden-württembergischen Staatsministerium, Jan Wysocki. "Wir als Politik können da nur Hilfestellung leisten."

Toscano kann denn auch der Herausforderung der liberalen Demokratie durch rechte Kräfte etwas Positives abgewinnen. "Die Demokratie wird gestärkt aus dieser Krise hervorgehen", prophezeit er. "Sie wird am Ende gewinnen - fertig, aus."