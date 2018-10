Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Es ist schon die zweite Auflage, das Anliegen bleibt aktuell: In einer 60-seitigen Broschüre werfen Timo Büchner und das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber" einen Blick auf rechtsextreme Straftaten und organisierte rechte Strukturen in Neckar-Odenwald, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall. Anlass für die erste Auflage war 2008 die Gründung des NPD-Kreisverbands Main-Tauber. Inzwischen bereitet eher die AfD Sorgen.

Herr Büchner, auf 60 Seiten stellen Sie die "organisierten rechten Strukturen zwischen Tauber, Kocher und Neckar" dar. Warum ist so ein Überblick wichtig?

Die Idee der zweiten Auflage war eindeutig, dass die AfD sich mittlerweile massiv ausbreitet. Auch die Jugendorganisation Junge Alternative veranstaltet einiges. Gerade in der Anfangsphase, in der Aufbauphase, halte ich es für sehr wichtig, genau zu dokumentieren, wo die AfD präsent ist, welche Aktionen geplant werden. Nur so lässt sich entscheiden, wie damit umzugehen ist: Wie man Gegenveranstaltungen plant, Demonstrationen organisiert, das Netzwerk gegen Rechts breit aufstellt.

Ist die rechte Szene in den Kreisen, die Sie im Blick haben, tatsächlich effektiv vernetzt, oder sind es nur einzelne Randphänomene, die Sie beschreiben?

Man muss unterscheiden zwischen Neonazi-Kreisen und der AfD. Gerade die AfD verzeichnet in diesen ländlichen Regionen große Erfolge. Im Landkreis Schwäbisch Hall beispielsweise nehmen mehrere hundert Leute teil, wenn AfD-Prominenz angekündigt ist. Und das in Orten wie Satteldorf, die nicht allzu groß sind. Die Neonazikreise hingegen sind derzeit eher geschwächt. Die zentrale Gefahr für die demokratische Gesellschaft ist derzeit die AfD.

Kooperation mit extrem rechten Initiativen wirft Büchner dem "Studienuzentrum Weikersheim" vor, das einst aus der CDU heraus gegründet wurde. Foto: dpa

Löst die AfD also die NPD ab?

Es gibt eine Ablösung in Teilen. Zahlreiche Parolen und Inhalte, die bei der NPD von Bedeutung waren und sind, die gewinnen auch in der AfD an Bedeutung. Positionen werden also übernommen und weitergetragen. Der entscheidende Unterschied ist: Die NPD ist eine Partei, die sich zweifelsohne am Nationalsozialismus orientiert. Die AfD distanziert sich hingegen vom NS-Regime. Das ist ein Unterschied.

Sie listen verschiedene Ereignisse auf: neben Demonstrationen oder Partei-Veranstaltungen auch kriminelle Taten wie Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte oder Menschen mit Migrationshintergrund. Wieso dieses Nebeneinander eigentlich grundverschiedener Ereignisse?

Gerade die Angriffe auf Unterkünfte für Geflüchtete wollten wir dokumentieren. Das ist der Gipfel der extrem-rechten Straftaten. Daneben gab es noch eine Reihe an Körperverletzungen. Der Zusammenhang zwischen Brandstiftungen, Körperverletzungen, Schmierereien und Protesten, den wir sehen: Durch Demonstrationen, durch Auftritte von beispielsweise Björn Höcke wird Hass geschürt. So etwas verändert die gesellschaftliche Stimmung.

Gab es eine Zunahme von rechtsextremen Straftaten mit zunehmender parteilicher Vernetzung in der Region?

Im Detail kann ich das nicht darlegen. Wir haben auch nur einen Bruchteil erfassen können, weil wir angewiesen waren auf öffentliche beziehungsweise veröffentlichte Taten. Der bundesweite Trend sieht aber eine Zunahme von rechtsextremen Straftaten.

Im Kapitel über den antisemitischen "Bund für Gotterkenntnis" beschreiben Sie, wie mit einem kritischen Presseporträt über die Hauptakteurin auch der Rückhalt für deren Kundgebungen schwand. Ist Unwissenheit also ein Grundproblem, weil ein unwissendes Publikum sich instrumentalisieren lässt?

Gerade in diesem Beispiel war die Intervention von journalistischer Seite extrem wichtig. Die Bevölkerung hat da erst wahrgenommen, wer als Drahtzieher hinter den Demonstrationen steht. In diesem Fall war es ein offen völkischer, antisemitischer Verein. Damals hat die Aufklärung zu einer Distanzierung von diesem Verein geführt. Das kann aber nur der Beginn sein. Die Aufklärung muss der Startschuss sein, um sich selbst einzubringen gegen rechte Strukturen.

Nach den Chemnitz-Demonstrationen stand die Frage im Raum: Hätte man als "besorgter Bürger" nicht wissen müssen, dass man mit Neonazis demonstriert? Ihre Einschätzung: Fehlen gute Infos über die rechtsextremen Redner?

Die Frage ist immer, wo sich Menschen informieren. Es gab in zahlreichen Medien Aufklärung über die Netzwerke, die sich an den Chemnitz-Demos beteiligt haben. Das war bekannt. Zu viele Menschen leben aber in ihrer eigenen Filterblase, verlassen sich nur auf die "alternativen" Medien. Dort gab es die kritischen Informationen nicht.

Die Veröffentlichung der Broschüre verbinden Sie mit einem Vortrag zum "Studienzentrum Weikersheim". Ein interessanter Fall: Dort wandelte sich ein konservatives Zentrum zum Vernetzungsort mit der extremen Rechten.

Das "Studienzentrum Weikersheim" und die Entwicklungen, die sich dort in den vergangenen Jahren abgespielt haben, sind ein Paradebeispiel dafür, wie sich dieser Rechtsruck auch innerhalb von Institutionen abspielt. Das lässt sich an der Führung dieses Zentrums nachvollziehen. Mittlerweile haben dort Leute das Sagen, die fest in einem Netzwerk verankert sind, das nichts mehr mit Konservatismus zu tun hat. Stattdessen kooperiert man mit extrem rechten Initiativen. Anschaulich wird das am früheren Präsidenten, der 2016 zurückgetreten ist. Er hat ganz klar gesagt: Man hat im Präsidium die Nähe zu AfD und Pegida gesucht. Er hat das nicht unterstützt, hatte aber keine Mehrheit mehr. Die jetzige Führung treibt den Rechtsruck voran.

Sie sind seit einigen Jahren als "Aufklärer" in der Region unterwegs. Gibt es noch einen breiten Rückhalt, eine breite demokratische Öffentlichkeit an Ihrer Seite?

Ich bin gespannt, wie die kommenden Veranstaltungen laufen. Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass sehr viele Menschen hinter der Initiative, hinter unserem Netzwerk stehen.

Gleichzeitig "verbergen" Sie sich hinter Pseudonym. Ist es tatsächlich so gefährlich, sich gegen Extremismus zu engagieren?

Man muss unterscheiden zwischen dem, was ich mache, und den Übrigen im Netzwerk. Ich halte seit Jahren Vorträge zu rechten Strukturen in der Region. Da ist das Pseudonym eine gute, eine notwendige Maßnahme. Andere im Netzwerk arbeiten unter ihrem echten Namen. Das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber" ist gerade dabei, sich neu aufzustellen. Wir wollen gezielt die Nähe zu den Leuten suchen, die aktiv werden wollen. Die Initiative "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald" beispielsweise macht das hervorragend. Sie ist neben unserem Netzwerk in Main-Tauber eine gute Adresse, an die man sich vor Ort wenden kann.

Wie finanzieren Sie Ihre Aufklärungsarbeit? Ihre Broschüre wird z.B. von der Amadeu-Antonio-Stiftung gefördert.

Richtig, wir werden gefördert von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Wir freuen uns als Netzwerk außerdem über Spenden. In der Vergangenheit haben wir nicht nur unser Engagement eingebracht, sondern auch kleinere finanzielle Lücken geschlossen.

Info: Die Broschüre "Organisierte rechte Strukturen zwischen Tauber, Kocher & Neckar" wird am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr im Club W71 Weikersheim vorgestellt. Erhältlich ist sie gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro ab dem 22. Oktober unter anderem in der Buchhandlung Volk (Buchen) sowie in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz (Mosbach). Nähere Infos: www.ngrmt.de