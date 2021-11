Von Marco Krefting

Pforzheim. Kaum ist das Auto weggefahren, wird der Punkt auf der Karte blau: Der Behindertenparkplatz ist frei. Auf der Fläche daneben steht noch ein Wagen über einem Sensor – das signalisiert ein rotes Symbol in der Anwendung "ParaParking" der Stadt Pforzheim. Auch für Menschen ohne Behinderung werden in einer sogenannten Beta-Version gerade Hinweise zu Parkmöglichkeiten am Straßenrand getestet: zwar nicht parkplatzgenau, aber mit Hilfe von Verkehrsdaten wird immerhin angezeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Parkplatzsuche von Erfolg gekrönt sein dürfte.

Für das Pilotprojekt mitverantwortlich ist Kevin Lindauer, seit zwei Jahren der erste Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Pforzheim. In der Rolle versteht er sich als Schnittstelle zwischen den Ämtern, aber auch zu den Bürgern. Digitalisierung sei bei Schulen, Behördengängen und nicht zuletzt durch Corona auch in der Verwaltung selbst in Form von Homeoffice ein großes Thema, sagt Lindauer.

Zur Stärkung des Einzelhandels während der Pandemie hat die Stadt flugs ein Portal erstellt, über das Unternehmen Gutscheine verkaufen konnten. "Vom kleinen Händler für Woll- und Strickbedarf bis zum großen Möbelhaus", sagt Lindauer. Das kam so gut an, dass andere Städte nachgefragt hätten, wie die Plattform umgesetzt wurde.

Überhaupt spielt Digitalisierung in Städten mittlerweile eine so große Rolle, dass im Grunde jede größere Stadt Fachleute dafür hat. "Wir haben gute Netzwerke und tauschen uns aus", sagt Lindauer.

Auch das in Baden-Württemberg für Digitalisierung und Kommunen zuständige Innenministerium spürt den Drang bei dem Thema: Allein beim Breitbandausbau bewilligte es in der noch jungen Wahlperiode schon 339 Förderanträge mit einem Volumen von mehr als 400 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Wahlperiode 2011 bis 2016 betrug die Gesamtfördersumme gerade einmal rund 54 Millionen Euro. Grüne und CDU haben sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, bis 2025 flächendeckend leistungsstarke Gigabit-Netze auszubauen. Wo das nicht die Privatwirtschaft übernimmt, investiert das Land.

Durch das Onlinezugangsgesetz sind Bund, Länder und Kommunen darüber hinaus verpflichtet, alle Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 zu digitalisieren. Dabei gehe es in etwa um 6000 Dienstleistungen, macht ein Sprecher des Innenministeriums deutlich. Das Land bietet den Kommunen einen "digitalen Schnellbaukasten", um Verwaltungsleistungen auf www.service-bw.de zu digitalisieren. "Das Spektrum reicht hier von der Beantragung des Landesfamilienpasses über die Vollmacht für Personalausweisabholung bis hin zum Fischereischein." Rund 900 der 1136 Behörden im Land nutzten service-bw schon. Allerdings haben sich erst gut 600.000 Bürger ein Nutzerkonto angelegt. Hier ist also deutlich Luft nach oben.

Seit 2017 wurden darüber hinaus mehr als zehn Millionen Euro zur Förderung kommunaler Digitalisierungsstrategien und kommunaler Projekte zur Verfügung gestellt. Gerade für finanzschwache Städte wie Pforzheim seien solche Zuschüsse wichtig, sagt Lindauer. Die Großstadt am Nordrand des Schwarzwalds hat im Sommer – wie auch Konstanz und der Verband Region Rhein-Neckar – in der dritten Runde der "Modellprojekte Smart Cities" vom Bundesinnenministerium den Zuschlag bekommen und kann nun mit bis zu 9,1 Millionen Euro planen.

Schwierig ist bei der Digitalisierung aus Sicht von Christiane Conzen vom Städtetag Baden-Württemberg immer wieder, in einem föderalen System Lösungen zu finden, die zusammenpassen und aufeinander abgestimmt sind. "Das bedeutet einerseits Organisationsaufwand, zum anderen müsste der Bund für entsprechende Standards sorgen."

Die Städte stünden jedenfalls für die notwendigen Modernisierungen bereit, erklärt Conzen. Sie verweist auf Beispiele wie andere "Smart Cities" wie Heidenheim und Freiburg, ein Stadtnavi in Herrenberg (Landkreis Böblingen) und das Netzwerk "re@di – regional.digital".

Der Gemeindetag nennt den lokalen Online-Marktplatz "Localgenie" aus Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil), die Badesee-App der Gemeinde Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) und die Videoplattform "Palim! Palim!" der Stadt Bühl (Landkreis Rastatt), mit der unter anderem Vereine sicher Videokonferenz abhalten können. Der Schwarzwald-Baar-Kreis wiederum hat eigens einen digitalen Assistenten entwickelt, der Bürgern beim Umtausch alter Papierführerscheine in EU-Kartenführerscheine helfen soll.